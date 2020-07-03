Лунное затмение 5 июля 2020: приметы и что нельзя делать

Лунное затмение 2020 состоится в воскресенье, 5 июля. В этот день планета Земля отбросит на Луну довольно слабую полутень.

Увидеть его будет достаточно сложно, однако активную фазу можно будет наблюдать в 07.29 по киевскому времени.

Считается, что в день лунного затмения нужно быть особенно осторожными. Но, поскольку 5 июля будет полутеневое лунное затмение, то некоторые проблемы могут коснуться нас очень бегло. Однако это не значит, что можно терять бдительность и позволять себе быть неосторожными.

Что нельзя делать в день лунного затмения

Категорически нельзя принимать важные решения и тратить серьезные суммы денег, поскольку в этот день вы может замечать за собой плохую концентрацию на отдельных вещах.

Поэтому сделанные покупки или принятые решения могут в будущем сыграть с вами злую шутку. Также в день лунного затмения 2020 стоит отказаться от употребления алкоголя, курения и путешествий.

Очень важно избегать конфликтов и быть искренним во всем. Если в этот день вы своими поступками создадите негативный образ, то он еще долго будет вас преследовать.

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Если вы запланировали несколько дел на 5 июля, то ни в коем случае нельзя переходить к другому, не закончив предыдущее. К примеру, сначала можете устроить генеральную уборку, а потом пойти за покупками.

Также не стоит знакомиться с новыми людьми и строить с ними отношения. Поскольку из-за подобных знакомств в вашей жизни может появиться много негатива.

Приметы в день лунного затмения

Если о чем-то сильно мечтать, то вскоре желание может осуществиться, поскольку этот день имеет большую силу.

Если в этот день жара ощущается, когда только начинает всходить солнце, — то стоит ждать несчастья.

Если 5 июля дать деньги в долг, то можно навсегда остаться в нищете.

Если поссориться с близкими людьми, то отношения с ними могут испортиться на длительное время.

В общем лунное затмение 5 июля закрывает коридор летних затмений. Поэтому следует помнить, что все, что случается в этот период, уже нельзя изменить, и каждый получает то, что заслуживает.