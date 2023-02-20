20 лютого в 2023 році починається найсмачніше свято – Масляна. Перший день сирного тижня називається Зустріч.

Зазвичай у цей день народ влаштовував і розкатував крижані гірки. Люди вірили, що чим довше сани будуть котитися, чим голосніше над гіркою буде дзвеніти сміх, тим багатшим восени буде урожай.

Масляна або ж Масниця – одне з найдавніших свят, яке у народі прийнято святкувати багато, весело, а головне – смачно.

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Святковий тиждень умовно поділяють на дві частини. Перший – Вузька Масляна триває з понеділка по четвер, другий – Широка з п’ятниці по неділю.

У понеділок вранці свекор зі свекрухою відправляли невістку на день до батька і матері, ввечері самі приходили до сватів у гості. Окрім того, перший млинець також випікали у цей день. Ось тільки його не їли, а віддавали бідним, щоб ті пом’янули всіх покійних родичів.

День Зустрічі присвячували господарським справам. А справжні господині пекли і частували гостей запашними млинцями. Хоча в Україні переважно було заведено готувати не млинці, а вареники з сиром і маслом.

Також у понеділок люди обирали місце, де встановлювали опудало-Масляну. Воно робилося традиційно із соломи, старого одягу та інших підручних матеріалів. Масляну насаджували на палицю і возили в санях по вулицях.

Загалом потрібно влаштовувати народні гуляння, кататись на санчатах, якщо на вулиці є ще сніг, та зустрічати весну.