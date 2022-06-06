6 червня в Україні відзначають День журналіста. 2022 року свято припадає на понеділок.

Цього дня варто привітати всіх, хто допомагає висвітлювати важливі події, що відбуваються навколо нас. В умовах війни ця професія може бути дуже небезпечною, але майстри своєї справи зроблять все, щоб розкрити всю правду та донести її мільйонам людей.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем журналіста у СМС, які порадують ваших знайомих, які працюють у пресі. Теплі слова можуть підняти настрій і замотивувати на великі справи.

Зараз дивляться

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Бути в гущі життєвих подій,

Не пропустити великих відкриттів

І майстерно володіти пером,

Йти нелегким своїм шляхом,

Бути тільки чесним і правдивим,

У своїх оцінках справедливим,

Універсал-спеціалістом –

Тоді зовися ти журналістом!

З тобою твоє свято відзначаємо,

З Днем журналістів вітаємо!

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Журналісти! Вас сьогодні

Ми привітати раді,

Нехай роботою благородною

Залишається Правда,

Репортаж від Істини,

Інтерв’ю у Чесності,

Ваш почесний обов’язок – нести

Світло сучасності!

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Вітаю зі святом

Журналістів усіх!

Нехай вам буде радісно,

Нехай на вас чекає успіх!

Нехай все буде на ура –

Статей вдалих – гора!

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Бажаємо час обігнати

І факт вже на місці чекати.

Тобі бажаємо ми й надалі

Вперед дивитися і бути витривалим!

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Ми вас зі святом від душі вітаємо,

У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

І щастя, хоча спокій лише сниться,

І лише радісних новин – у День журналіста!

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Червень порадує українців величезною кількістю інших важливих свят. 12 числа настане Трійця, а на кінець місяця припадає День Конституції України. Ознайомитися з докладним календарем свят червня 2022 року можна на Фактах ICTV.