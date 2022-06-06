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Майстри пера: привітання з Днем журналіста у СМС

6 Червня 2022, 06:33
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Журналист

6 червня в Україні відзначають День журналіста. 2022 року свято припадає на понеділок.

Цього дня варто привітати всіх, хто допомагає висвітлювати важливі події, що відбуваються навколо нас. В умовах війни ця професія може бути дуже небезпечною, але майстри своєї справи зроблять все, щоб розкрити всю правду та донести її мільйонам людей.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем журналіста у СМС, які порадують ваших знайомих, які працюють у пресі. Теплі слова можуть підняти настрій і замотивувати на великі справи.

Зараз дивляться

***

Бути в гущі життєвих подій,
Не пропустити великих відкриттів
І майстерно володіти пером,
Йти нелегким своїм шляхом,
Бути тільки чесним і правдивим,
У своїх оцінках справедливим,
Універсал-спеціалістом –
Тоді зовися ти журналістом!
З тобою твоє свято відзначаємо,
З Днем журналістів вітаємо!

***

Журналісти! Вас сьогодні
Ми привітати раді,
Нехай роботою благородною
Залишається Правда,
Репортаж від Істини,
Інтерв’ю у Чесності,
Ваш почесний обов’язок – нести
Світло сучасності!

***

Вітаю зі святом
Журналістів усіх!
Нехай вам буде радісно,
Нехай на вас чекає успіх!
Нехай все буде на ура –
Статей вдалих – гора!

***

Бажаємо час обігнати
І факт вже на місці чекати.
Тобі бажаємо ми й надалі
Вперед дивитися і бути витривалим!

***

Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.
І щастя, хоча спокій лише сниться,
І лише радісних новин – у День журналіста!

***

Червень порадує українців величезною кількістю інших важливих свят. 12 числа настане Трійця, а на кінець місяця припадає День Конституції України. Ознайомитися з докладним календарем свят червня 2022 року можна на Фактах ICTV.

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Теги
День журналіста, Привітання
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