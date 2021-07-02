Міжнародний день спортивного журналіста 2021 відзначають в усьому світі 2 липня. Люди цієї професії завжди в курсі останніх спортивних подій і діляться новинами з іншими.

Вони висвітлюють досягнення у футболі, тенісі, легкій атлетиці, гімнастиці, баскетболі та інших видах спорту.

Це свято заснували ще в 1995 році за ініціативою Міжнародної асоціації спортивної преси.

За традицією, в цей день проводять засідання, на яких приймають важливі рішення, а також нагороджують кращих спортивних журналістів.

У Міжнародний день спортивного журналіста 2021 Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках.