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Листівки з Міжнародним днем спортивного журналіста 2021

2 Липня 2021, 07:30 Євгенія Шапоренко
Листівки з Міжнародним днем спортивного журналіста 2021

Міжнародний день спортивного журналіста 2021 відзначають в усьому світі 2 липня. Люди цієї професії завжди в курсі останніх спортивних подій і діляться новинами з іншими.

Вони висвітлюють досягнення у футболі, тенісі, легкій атлетиці, гімнастиці, баскетболі та інших видах спорту.

Це свято заснували ще в 1995 році за ініціативою Міжнародної асоціації спортивної преси.

За традицією, в цей день проводять засідання, на яких приймають важливі рішення, а також нагороджують кращих спортивних журналістів.

У Міжнародний день спортивного журналіста 2021 Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках.

Международный день спортивного журналиста

Международный день спортивного журналиста

Международный день спортивного журналиста

Международный день спортивного журналиста

Международный день спортивного журналиста

Теги
Привітання зі святами , Свята
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