Щороку на Великдень усі традиційно вітають своїх родичів, друзів та близьких зі світлим святом Воскресіння Христового.

Зазвичай у цей день бажають достатку, щастя та благополуччя. У 2022 році українці святкуватимуть Великдень в умовах воєнного стану. Але навіть попри це всі вітатимуть рідних із Великоднем і бажатимуть мирного неба.

Факти ICTV зібрали найкрасивіші привітання з Великоднем 2022, які ви зможете сказати як при зустрічі, так і надіслати один одному онлайн.

*****

Щиро вітаю вас з Великоднем! Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Бажаю вам радості, здоров’я, добробуту і благополуччя.

*****

Вітаю зі святом Великодня! Бажаю, щоб доля подарувала безліч приводів для радості і щастя! Нехай збудуться всі заповітні бажання, а найголовніші цілі впевнено приведуть до успіху і нових вершин! Вірте в себе!

*****

Христос Воскрес! У світлий і урочистий день Великодня бажаю добра, благополуччя і миру вашому дому! Нехай життя оновиться разом з природою, нехай почуття світлої радості не покидає душу як можна довше. Бажаю гармонії, любові, сімейного затишку і щастя!

*****

Світле, наповнене духовністю і щирістю свято настало, і з ним я тебе вітаю. Великдень – це не просто червоний день календаря, це можливість духовного очищення і просвітлення. Це початок нового життя, в якому буде трохи більше віри, ніж зазвичай.

Тому в цей особливий божественний день я бажаю тобі умиротворення, благ всіх небесних і земних, душевної рівноваги та спокою. Не забувай про Святих, і вони неодмінно допоможуть тобі!