Щороку 25 січня в Україні відзначають Тетянин день. Це свято встановлене на честь мучениці Татіани Римської, яка була відома своєю побожністю і непохитною вірою в Ісуса Христа.

В той час християни піддавалися гонінням за те, що не хотіли поклонятися язичницьким богам. За свою віру загинула і свята Татіана – їй відрубали голову мечем.

За життя мучениця була дуже розумною, тому 25 січня під час святкового богослужіння у неї просять допомоги у навчанні і гарну пам’ять. Вона є покровителькою і заступницею усіх Тетян.

В цей день потрібно привітати всіх власниць цього прекрасного імені. З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках з Днем Тетяни.

З Днем Тетяни пов’язано багато прикмет та заборон. Вважається, що народжена 25 січня дівчинка обов’язково стане прекрасною господинею та хорошою матір’ю.

Також в Тетянин день можна загадувати бажання. Для цього слід знайти якусь високу місцину й, дивлячись на сонце, щиро попросити бажаного. Детальніше про прикмети на День Тетяни – читайте на Фактах ICTV.