День митної служби України щороку відзначають 25 червня. 2022 року свято припадає на суботу.

Цього дня варто привітати всіх, хто професійно стежить за ввезенням різного товару, за дотриманням усіх норм процесу та бореться з контрабандою. Митники допомагають державі поповнювати бюджет, а також не дозволяють порушувати закон тим, хто хоче заощадити нелегальним шляхом.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем митника 2022 у листівках та СМС, які порадують співробітників цієї державної служби. Наразі митники працюють у посиленому режимі, і теплі слова зможуть дати мотивації віддавати себе роботі.

Зараз дивляться

Привітання з Днем митника у листівках

Привітання з Днем митника в СМС

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Службу державну митник несе,

Зайвого злодій не провезе.

Що у валізах, в вантажних вагонах

Перевіряють люди в погонах.

В день цей святковий

Прийміть привітання

Вітаємо з Днем митника

Хай збудуться всі бажання!

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На кордоні ви заслін

Ставите надійний,

Щоб до нас не надійшов

Ще й товар негідний.

До бюджету держави теж

Кладете копійку,

Нелегку роботу цю

Робіть на п’ятірку!

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У митника сьогодні свято,

будемо разом святкувати.

Але пильність не втрачати,

бо це митника в крові,

перевіряти вантажі.

Зі святом вас!

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День митника ми дружно

Світом відзначаємо.

Класним хлопцям та дівчатам

Лиш добра бажаємо.

Щоб робота тільки радість,

І дохід приносила.

У житті особистім було щастя,

У тілі – бадьорість і сила.

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Незабаром настане липень – середина літа принесе українцям величезну кількість свят. Наприклад, вже 2 числа відзначатимуть День податківця, а 28 числа – День хрещення Київської Русі – України. Ознайомитися з повним календарем свят липня 2022 року можна на Фактах ICTV.