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Коли в Україні День батька 2022

15 Червня 2022, 16:54
Тетяна Забожко редакторка стрічки
День батька в Україні 2022 - ДАТА
Джерело: Pixabay

У 2022 році День батька в Україні відзначатимуть 19 червня, у третю неділю червня.

В Україні офіційно татусів зі святом вітатимуть вже четвертий рік поспіль. Започаткував День батька в 2019 році своїм указом п’ятий президент України Петро Порошенко.

Свято запровадили для зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства й визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей.

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У світі День батька вперше відзначили в 1909 році в місті Спокен (штат Вашингтон, США) за ініціативи Сонори Смарт (Додд).

Жінка звернулась до влади міста з проханням запровадити День батька, коли усвідомила, що такого свята досі не було.

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Таким чином їй хотілось подякувати своєму батькові Вільямові, який після смерті матері самостійно виховував шістьох дітей.

Свято хотіли провести в день народження батька Сонори 5 червня, але через брак часу на підготовку перенесли на два тижні.

Ідею святкувати День батька згодом підхопили інші міста штату, а загальнонаціональним святом воно стало в 1966 році. Тоді й визначили дату для свята – третя неділя червня.

До слова, 19 червня в Україні також відзначають День медика. Всі свята червня 2022 зібрали в календарі.

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