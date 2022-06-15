У 2022 році День батька в Україні відзначатимуть 19 червня, у третю неділю червня.

В Україні офіційно татусів зі святом вітатимуть вже четвертий рік поспіль. Започаткував День батька в 2019 році своїм указом п’ятий президент України Петро Порошенко.

Свято запровадили для зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства й визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей.

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У світі День батька вперше відзначили в 1909 році в місті Спокен (штат Вашингтон, США) за ініціативи Сонори Смарт (Додд).

Жінка звернулась до влади міста з проханням запровадити День батька, коли усвідомила, що такого свята досі не було.

Таким чином їй хотілось подякувати своєму батькові Вільямові, який після смерті матері самостійно виховував шістьох дітей.

Свято хотіли провести в день народження батька Сонори 5 червня, але через брак часу на підготовку перенесли на два тижні.

Ідею святкувати День батька згодом підхопили інші міста штату, а загальнонаціональним святом воно стало в 1966 році. Тоді й визначили дату для свята – третя неділя червня.

До слова, 19 червня в Україні також відзначають День медика. Всі свята червня 2022 зібрали в календарі.