Щороку, 25 січня, відзначають Тетянин день. У 2022 році він припадає на будній день – вівторок. Також цієї дати прийнято святкувати неофіційний День студента, адже Тетяна свого часу була покровителькою студентства.

25 січня – пам’ятна дата у народному календарі східних слов’ян. У цей день вшановують мученицю Татіану Римську, яка прославилася своїм відданим служінням Господу. Її стратили саме 25 січня через те, що вона не хотіла сповідувати язичництво.

Значення імені та характер Тетяни

Ім’я Тетяна має римське коріння. У перекладі воно означає засновниця.

Тетяна – емоційна людина, яка вміє постояти за себе. Її принципи залежать від настрою. Тетяна інколи може бути впертою та виявляти лідерські здібності. Вона точно знає чого хоче досягти в житті. Тетяні подобається чоловіче товариство на роботі, вона розкута та дружня.

Традиції на День ангела Тетяни

У День Тетяни церкви проводять богослужіння на честь мучениці, а студенти та школярі можуть поставити свічки за успіхи у навчанні.

Також за традицією господині печуть хліб та печиво у формі cонця. Кожен член сім’ї має спробувати випічку.

Cтуденти зазвичай проводять гучні святкування, концерти та веселяться. Вони вважають: якщо під час свята намалювати будинок з димарем на останній сторінці заліковки, то навчання буде успішним та легким наступного року.