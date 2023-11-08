Уже незабаром українці відзначатимуть Святий вечір і Різдво Христове. Цьогоріч дати свят змінилися, оскільки Православна церква України перейшла на новоюліанський календар.

Коли Святвечір 2023

Згідно з новим календарем, у 2023 році Святвечір припадає на 24 грудня. Саме в цю дату українці сідатимуть за святковий стіл, на якому має бути 12 пісних страв.

А Різдво віряни святкуватимуть наступного дня, тобто 25 грудня.

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Традиції на Святвечір

За традиціями, напередодні Різдва вся родина збирається за одним столом. Готувати потрібно лише пісні страви, оскільки Святвечір припадає на останній день Різдвяного посту.

На столі має стояти 12 страв, які символізують 12 учнів Ісуса Христа (апостолів) та 12 місяців року. Сідати за стіл можна лише після появи на небі першої зірки.

Святий вечір починається з молитви та запалювання різдвяної свічки, після чого всі мають скуштувати кутю – це каша з родзинками, перетертим маком і медом. Потім потрібно посмакувати кожною стравою.

Зазвичай на Святвечір господині готують пісний борщ, голубці, вареники, рибу, пампушки, узвар та інші страви, які полюбляють у родині. Їсти слід ложками.

На столі має стояти зайва тарілка, ложка і порожній келих для членів родини, які не дочекалися святої вечері. Свічка має горіти увесь Святвечір, вона символізує тепло, мир і злагоду.

Почесне місце у підготовці до різдвяних свят посідає дідух, його ставлять на кут столу або будинку. Це житній, пшеничний або вівсяний сніп, який символізує добробут, хороший урожай і багатство.