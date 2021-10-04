У 2021 році Хеловін відзначатимуть напередодні Дня всіх святих – 31 жовтня. Цей день символізує прихід зими і нечистих сил.

Одним з головних атрибутів цього свята є світильник Джека — гарбуз з вирізаною зловісною гримасою і свічкою всередині. Вважається, що він відганятиме злих духів, якщо поставити його біля будинку. Згідно з ірландським повір’ям, світильник Джека є душею, яку не прийняли ні в рай, ні в пекло.

На Хеловін 2021 заведено вбиратися у страшні костюми вампірів, вовкулаків, відьом. Найканонічніші костюми асоціюються з культовими фільмами жахів, про які знають усі. Популярністю користуються образи мумії або чудовиська Франкенштейна. У це свято також не варто забувати й про осінні атрибути — опудало може бути дуже страшним.

У багатьох містах світу в це свято організовуються тематичні атракціони. В Ірландії влаштовуються феєрверки, в Японії — парадні ходи.

Якщо в США діти ходять по домівках і випрошують у господарів солодощі, то в Україні Хеловін більше люблять студенти.

У багатьох розважальних закладах проходять тематичні вечірки, перегляди фільмів жахів, а на вулиці можна періодично зустріти людей з розмальованими обличчями.

У календарі свят на жовтень 2021 буде багато пам’ятних дат. Практично щодня українці відзначатимуть професійні свята.

Також святкуватиметься День захисників і захисниць України, який припадає на 14 жовтня. Так, 14, 15, 16 і 17 жовтня будуть вихідними днями для українців.

Не варто забувати й про велике православне свято — Покрова Пресвятої Богородиці. Воно знаменує собою початок весільного сезону.

Ознайомитися з календарем свят на жовтень 2021 можна в матеріалі Фактів ICTV.