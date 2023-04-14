Щороку перед Великоднем у єрусалимському Храмі Воскресіння Христового сходить Благодатний вогонь.

Для вірян Благодатний вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння Ісуса Христа. Це диво відбувається, щоб оновити віру в серцях людей.

Коли буде сходження Благодатного вогню

Благодатний вогонь сходить лише раз на рік у Велику суботу перед православним Великоднем.

Цього року православні християни святкують Великдень 16 квітня, тому Благодатний вогонь зійде в суботу, 15 квітня.

Що таке сходження Благодатного вогню

Благодатний вогонь – вогонь, який щорічно сходить в Єрусалимі напередодні Великодня.

Згідно з біблійними переказами, апостол Петро увійшов до печери, де лежало тіло Ісуса Христа після страти. Він побачив яскраве світло, яке осяяло труну.

За день до Великодня духовенство проводить хресну ходу в храмі Воскресіння Христового. Очолює богослужіння Єрусалимський Патріарх. Окрім цього, до служби допускаються священики Вірменської Апостольської церкви, а також Коптської і Сирійської.

Після хресного ходу Патріарх молиться у Кувуклії (каплиці) Гробу Господнього. Перед церемонією його обов’язково обшукують, щоб він не мав сірників чи запальнички. У самому ж храмі усі свічки і лампадки повинні бути погашені.

Вхід у Кувуклію зачиняється зсередини храму і на двері накладається воскова печатка.

Після того, як вогонь зійшов, Патріарх запалює і виносить 33 свічки, що символізують кількість років життя Ісуса Христа.

Що буде, якщо Благодатний вогонь не зійде

За православними переказами, якщо Благодатний вогонь не зійде – розпочнеться Друге пришестя Ісуса Христа і кінець всього живого.