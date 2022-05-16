Коли день вишиванки 2022 – дата

Щороку у третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки. Метою цього свята є вшанування українських традицій, а також популяризація вишитого етнічого одягу.

У 2022 році День вишиванки припадає на 19 травня. В умовах повномасштабної війни в Україні це свято має особливе значення, оскільки вишиванка є символом незламного українського народу.

19 травня варто змінити звичний одяг на вишиту сорочку чи сукню. І попри те, що цьогоріч не буде масових заходів з нагоди свята, кожен українець може вшанувати традиції у сімейному колі.

Історія свята День вишиванки

Зазначимо, що вперше відзначати День вишиванки почали у 2016 році. Ініціатором стала студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк. Вона запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках, водночас ідею підтримали як викладачі, так і студенти всього навчального закладу.

Кілька років свято відзначалося лише в стінах університету, але потім ця традиція поширилася і по інших містах України.

Варто зазначити, що протягом останніх років вишиванка стала справжнім трендом. Більшість українських брендів створюють національний одяг зі старовинною символікою та унікальним орнаментом.