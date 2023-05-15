Щорічно християни шанують пам’ять святих дружин-мироносиць. Це ті жінки, які були близькі до Ісуса Христа і присвятили йому все своє життя. У народі це свято називають Днем дружини.

Коли День дружини в Україні у 2023 році – читайте в матеріалі.

Що таке свято День дружини

Коли від Ісуса відреклися апостоли, а учні втекли, жінки залишилися з ним. Вони принесли ароматичну олію, аби провести похоронний ритуал. Саме тому праведниці стали жінками-мироносицями і залишилися в пам’яті християн як прообрази відданості, віри та любові до людини.

​​Православні віряни в цей день вітають жінок і вважають цю дату альтернативою 8 березня. Сьогодні в цей день заведено робити подарунки й дарувати квіти всім дівчатам, а також говорити компліменти.

Коли День дружини в Україні

День дружини або День дружин-мироносиць святкують у другу неділю після Великодня. Це свято відзначають щороку. У 2023 році День дружини відзначали 30 квітня.

Як привітати та що подарувати дружині на свято

Найчастіше в цей день дарують квіти, солодощі, парфуми, прикраси та інші приємні презенти, які можуть сподобатися дружині. Крім цього, можна подарувати сертифікат у СПА, магазин косметики або прикрас, онлайн-курси, тренінги та абонемент в спортзал.

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Зі святом, моя чарівна дружина! Бажаю залишатися такою ж дивовижною, чудовою, незвичайною. Бажаю тобі не хворіти й ні хвилини не нудьгувати. Бажаю відчувати себе важливою і потрібною, щасливою і натхненною!

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Дорога моя, хочу привітати тебе з Днем дружини й побажати тобі залишатися такою ж жіночною, бути такою ж красивою, якою ти завжди є! Саме завдяки тобі я маю все те, що маю: сімейний затишок, щасливу сім’ю, сильну опору! Спасибі тобі, кохана, і зі святом! Ще один день на твою честь!

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Вітаю зі святом! Бажаю тобі завжди залишатися такою ж прекрасною, сильною, незалежною та турботливою! Аби твоє життя завжди наповнювалося радістю та красою!

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З Днем дружини! Бажаю тобі натхнення, цікавого життя, миру та любові! Нехай кожен день твого життя буде наповнений тільки яскравими і позитивними моментами! Зі святом!