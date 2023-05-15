Ежегодно христиане чтят память святых Жен-мироносиц. Это те девушки, которые были близки к Иисусу Христу и посвятили ему всю свою жизнь. В народе этот праздник называют Днем жены. Когда День жены в Украине в 2023 году – читайте в материале.

Что такое праздник День жены

Во время, когда от Иисуса отреклись апостолы, а ученики сбежали, девушки остались с ним. Они же принесли ароматическое масло для того, чтобы провести похоронный ритуал. Именно поэтому праведницы стали Женщинами-мироносицами, и остались в памяти христиан, как прообразы преданности, веры и любви к человеку.

Православные верующие в этот день поздравляют женщин и считают эту дату альтернативой 8 марта. Сегодня в этот день принято делать подарки и дарить цветы всем девушкам, а также говорить комплименты.

Когда День жены в Украине

День жены или День жен-мироносиц празднуют во второе воскресенье после Пасхи. Этот майский праздник отмечают каждый год. В 2023 году День жены отмечали 30 апреля.

Как поздравить и что подарить жене на праздник

Чаще всего в этот день дарят цветы, сладости, духи, украшения и другие приятные презенты, которые могут понравиться жене. Кроме этого можно подарить сертификат в СПА, магазин косметики или украшений, онлайн-курс, тренинги и абонемент в спортзал.

***

С праздником, моя очаровательная жена! Желаю оставаться все такой же удивительной, восхитительной, необыкновенной. Желаю тебе не болеть и ни минуты не скучать. Желаю чувствовать себя важной и нужной, счастливой и вдохновленной!

***

Дорогая моя, хочу поздравить тебя с Днем жены и пожелать тебе оставаться такой же женственной, быть такой же красивой, какой ты всегда есть! Именно благодаря тебе я имею все то, что имею: семейный уют, счастливую семью, сильную опору! Спасибо тебе, любимая, и с праздником! Еще один день в твою честь!

***

Поздравляю с праздником! Желаю тебе всегда оставаться такой же прекрасной, сильной, независимой и заботливой! Чтобы твоя жизнь всегда наполнялась радостью и красотой!

***

С Днем жены! Желаю тебе вдохновения, интересной жизни, мира и любви! Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен только яркими и позитивными моментами! С праздником!