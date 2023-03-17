День бухгалтера в Україні – важливе свято у нашій країні. Цього дня варто привітати фахіввців, які потрібні для кожної компанії та організації.

2023 року дата святкування залишається незмінною – щоліта з 2004 року бухгалтери отримують привітання від своїх колег, близьких і керівництва.

Якого числа в Україні День бухгалтера – далі у матеріалі.

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Не секрет, що День бухгалтера щороку відзначають 16 липня. У 2018 році трохи змінилася суть свята – у середині літа свій день відзначають і аудитори, які виконують не менш важливу роботу.

Це свято не варто плутати з Міжнародним днем бухгалтера – воно відзначається щороку 10 листопада з 1972-го.

Суть Дня бухгалтера 2023 – нагадати про важливість професій бухгалтерів та аудиторів. Це стосується й студентів, які лише мають намір освоїти тонкощі цієї нелегкої роботи.

Традиційно, у багатьох компаніях влаштовують різноманітні кооперативи, де співробітники спілкуються у невимушеній атмосфері. Багато керівників нагороджують найстаріших співробітників преміями чи словами подяки.