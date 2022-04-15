Страсна п’ятниця у християнстві – час скорботи та жалоби. Православні віряни відзначають Страсну п’ятницю у 2022 році 22 квітня.

Це завжди остання п’ятниця перед Великоднем. Також збереглися такі назви, як Страждальна, Велика або Свята п’ятниця. Згідно з християнським писанням, цього дня розіп’яли Ісуса Христа.

Католицький Великдень у 2022 році відзначається 17 квітня, тому в католицтві Страсна п’ятниця випадає у 2022 році на 15 квітня.

У Великому посту Страсна п’ятниця вважається найсуворішим днем ​​- потрібно багато молитися і харчуватися лише пісною їжею, зазвичай це лише вода та хліб. У цей день в жодному разі не рекомендується працювати. Вважалося, що якщо посадити на городі овочі та зелень на Страсну п’ятницю, то врожаю можна не чекати. Випікання паски теж краще відкласти до наступного дня.

Крім того, Страсна п’ятниця – час жалоби та скорботи, у цей день не рекомендується влаштовувати свята та веселитися. Натомість потрібно зосередитися на молитві та допомозі близьким.