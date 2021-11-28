Коли закінчується Різдвяний піст – дата

Різдвяний піст у православних християн розпочинається 28 листопада 2021 року, а триватиме він до Різдва.

Коли закінчується Різдвяний піст

Різдвяний піст у 2021 році стартує 28 листопада. Загалом він триває 40 днів. Різдвяний піст завершиться на Святвечір, 6 січня. На Різдво 7 січня віруючі будуть розговляться, з цього дня в їжу можна буде вживати будь-які продукти.

Харчування під час Різдвяного посту

Пост під собою передбачає обмеження їжі. Різдвяний піст не такий суворий, як, наприклад, Успенський. У цей період можна їсти суху їжу (продукти без термальної обробки) тільки по середах і п’ятницях.

В інші дні дозволяється їсти гарячу їжу на олії. У деякі дні можна вживати рибу, а у вихідні – вино.

Найсуворіший піст починається лише напередодні Різдва, а кульмінацією його буде Святвечір. Цього дня деякі віруючі взагалі відмовляються від їжі до сходу першої зірки на небі.

Піст – це не лише суворе харчування

У Різдвяний піст існують інші обмеження. У цей період варто очиститися духовно, упорядкувати свої думки, пробачити образи і вибачитися перед тими, кого ви могли зачепити. Також потрібно віддати борги та відплати всім, тим, хто вам допомагав цього року.

Крім того, під час Різдвяного посту не можна вдаватися до плоских втіх. Відмовтеся на цей період від розважальних заходів та шкідливих звичок.