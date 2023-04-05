У 2023 році католики святкують Великдень 9 квітня. Саме час згадати про традиції та відмінності з православним святом – усе це можна дізнатися в матеріалі Фактів ICTV.
Історія католицького Великодня
Попри деякі відмінності святкування Великодня у католиків і православних, суть його для всіх вірян залишається незмінною - воскресіння Ісуса Христа, перемога життя над смертю.
Легенда свідчить, що Марія Магдалена почала поширювати цю благу звістку. Про це дізнався і правитель Риму Тиберій, який не повірив послідовниці. Він сказав, що мертве не може воскреснути так само, як і біле яйце не може стати червоним. Тієї ж миті яйце в його руках почервоніло, і імператор вигукнув: Воістину воскрес! Так фарбовані яйця стали одним із символів Великодня.
У католиків також є й інший символ на свято - це великодній кролик. Легенда свідчить, що звірятко зачарувала курку нести шоколадні яйця, перетворивши її на кролика.
Як вираховується католицький Великдень?
Для розрахунку дати церква користується так званими пасхаліями - спеціальними таблицями. У католиків вони називаються григоріанськими, у православних - олександрійськими.
Основа - день весняного рівнодення 21 березня за григоріанським календарем. Тобто Великдень завжди припадає на першу неділю після першого повного місяця, наступного після дня весняного рівнодення.
Чим відрізняється католицький Великдень від православного?
Перша і головна відмінність - це дата проведення. Католицька використовує для визначення дати григоріанську пасхалію, а православні й далі орієнтуються на юліанську.
Нерідко різниця в датах може бути обчислена місяцями, але іноді дні й збігаються.
Традиції на католицький Великдень
Католицькому Великодню передує Великий піст і Страсний тиждень, який починається Вербною неділею. На відміну від православного, заборони в цей період не такі суворі, як у православний піст. Вірянам потрібно відмовитися від м'яса, риби, яєць і молочних продуктів тільки в Попільну середу, Страсну п'ятницю та Велику суботу, в інші дні забороняється тільки м'ясо, але можна молочні продукти.
Святкування починається у Страсну суботу, коли в католицьких храмах відбувається Навечір'я Великодня. Перед початком богослужіння запалюють Пасхал - особливу великодню свічку, вогонь якої роздають усім християнам. Свічку запалюють на всіх богослужіннях Великоднього тижня.
Другий головний символ свята у католиків - великодній кролик, що знаменує удачу і процвітання. Він приносить великодні яйця і ховає в саду, а дітлахи повинні їх збирати, а потім їсти.
Фігурками кроликів католики прикрашають будинки і навіть печуть паски, булочки і пряники у вигляді цих звіряток, а потім роздають усім.
Ще один атрибут Великодня - курячі яйця. Традиційно, їх фарбують у різні кольори. Не секрет, що Великдень - це сімейне свято. У католиків цього дня головна страва на столі - кролик, індичка або курка.
Звичаї святкування в різних країнах можуть відрізнятися. У деяких не дотримуються Великого посту, десь цього дня заведено поминати покійних на кладовищі.
Католицький Великдень – як вітають?
У цьому католики і православні нічим не відрізняються. Християни західного обряду після святкової служби виголошують традиційне великоднє вітання - Христос воскрес! У відповідь кажуть - Воістину воскрес!
Що їдять на католицький Великдень?
Увечері католики накривають святковий стіл. Обов'язкові страви - кролик, індичка або курка.
Примітно, що вечеря починається з хліба, який освятили біля церкви з самого ранку. Уже після нього можна приступати до поїдання м'яса.
Багато українців відзначатимуть Великдень у Польщі - там прийнято пекти мазурек (пісочний пиріг із фруктовою або горіховою начинкою), а ще їдять окрошку з оцтом.
Традиційна випічка в Англії - здобні булочки hot cross buns, які надрізають зверху хрестом.