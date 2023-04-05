Історія католицького Великодня

Попри деякі відмінності святкування Великодня у католиків і православних, суть його для всіх вірян залишається незмінною - воскресіння Ісуса Христа, перемога життя над смертю.

Легенда свідчить, що Марія Магдалена почала поширювати цю благу звістку. Про це дізнався і правитель Риму Тиберій, який не повірив послідовниці. Він сказав, що мертве не може воскреснути так само, як і біле яйце не може стати червоним. Тієї ж миті яйце в його руках почервоніло, і імператор вигукнув: Воістину воскрес! Так фарбовані яйця стали одним із символів Великодня.

У католиків також є й інший символ на свято - це великодній кролик. Легенда свідчить, що звірятко зачарувала курку нести шоколадні яйця, перетворивши її на кролика.