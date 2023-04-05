В 2023 году католики празднуют Пасху 9 апреля. Самое время вспомнить о традициях и различиях с православным праздником – все это можно узнать в материале Фактов ICTV.
История католической Пасхи
Несмотря на некоторые отличия празднования Пасхи у католиков и православных, суть ее для всех верующих остается неизменной – воскресение Иисуса Христа, победа жизни над смертью.
Легенда гласит, что Мария Магдалена начала распространять эту благую весть. Об этом узнал и правитель Рима Тиберий, который не поверил последовательнице. Он сказал, что мертвое не может воскреснуть точно также, как и белое яйцо не может стать красным. В тот же миг яйцо в его руках покраснело, и император воскликнул: Воистину воскрес! Так крашенные яйца стали одним из символов Пасхи.
У католиков также есть и другой символ на праздник - это пасхальный кролик. Легенда гласит, что зверушку заколдовала курицу нести шоколадные яйца, превратив ее на кролика.
Как рассчитывается католическая Пасха?
Для расчета даты церковь пользуется так называемыми пасхалиями – специальными таблицами. У католиков они называются григорианскими, у православных – александрийскими.
Основа – день весеннего равноденствия 21 марта по григорианскому календарю. То есть Пасха всегда приходится на первое воскресенье после первого полнолуния, следующего после дня весеннего равноденствия.
Чем отличается католическая Пасха от православной?
Первое и главное отличие - это дата проведения. Католическая использует для определения даты григорианским пасхалием, а православные и дальше ориентируются на юлианский.
Нередко разница в датах может быть исчислена месяцами, но иногда дни и совпадают.
Традиции на католическую Пасху
Католической Пасхе предшествует Великий пост и Страстная неделя, которая начинается Вербным воскресеньем. В отличие от православного, запреты в этот период не такие строгие, как в православный пост. Верующим нужно отказаться от мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов только в Пепельную среду, Страстную пятницу и Великую субботу, в остальные дни запрещается только мясо, но можно молочные продукты.
Празднование начинается в Страстную субботу, когда в католических храмах проходит Навечерие Пасхи. Перед началом богослужения зажигают Пасхал – особую пасхальную свечу, огонь которой раздают всем христианам. Свечу зажигают на всех богослужениях Пасхальной недели.
Второй главный символ праздника у католиков – пасхальный кролик, знаменующий удачу и процветание. Он приносит пасхальные яйца и прячет в саду, а детишки должны их собирать, а затем есть.
Фигурками кроликов католики украшают дома и даже пекут куличи, булочки и пряники в виде этих зверушек, а затем раздают всем.
Еще один атрибут Пасхи – куриные яйца. Традиционно, их красят в разные цвета. Не секрет, что Пасха - это семейный праздник. У католиков в этот день главное блюдо на столе - кролик, индейка или курица.
Обычаи празднования в разных странах могут отличаться. В некоторых не придерживаются Великого поста, где-то в этот день принято поминать усопших на кладбище.
Католическая Пасха – как приветствуют?
В этом католики и православные ничем не отличаются. Христиане западного обряда после праздничной службы произносят традиционное пасхальное приветствие – Христос воскрес! В ответ говорят – Воистину воскрес!
Что едят на католическую Пасху?
Вечером католики накрывают праздничный стол. Обязательные блюда – кролик, индюшка или курица.
Примечательно, что ужин начинается с хлеба, который освятили возле церкви с самого утра. Уже после него можно приступать к поеданию мяса.
Многие украинцы будут отмечать Пасху в Польше – там принято печь мазурек (песочный пирог с фруктовой или ореховой начинкой), а еще едят окрошку с уксусом.
Традиционная выпечка в Англии – сдобные булочки hot cross buns, которые надрезают сверху крестом.