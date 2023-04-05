История католической Пасхи

Несмотря на некоторые отличия празднования Пасхи у католиков и православных, суть ее для всех верующих остается неизменной – воскресение Иисуса Христа, победа жизни над смертью.

Легенда гласит, что Мария Магдалена начала распространять эту благую весть. Об этом узнал и правитель Рима Тиберий, который не поверил последовательнице. Он сказал, что мертвое не может воскреснуть точно также, как и белое яйцо не может стать красным. В тот же миг яйцо в его руках покраснело, и император воскликнул: Воистину воскрес! Так крашенные яйца стали одним из символов Пасхи.

У католиков также есть и другой символ на праздник - это пасхальный кролик. Легенда гласит, что зверушку заколдовала курицу нести шоколадные яйца, превратив ее на кролика.