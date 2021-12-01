В Україні День працівників прокуратури відзначають щорічно 1 грудня.
Професійне свято 2 листопада 2000 року встановив президент України Леонід Кучма своїм указом. Дату святкування було обрано не випадково – саме цього дня, у 1991 році, Верховна Рада ухвалила закон України Про прокуратуру.
Факти ICTV підготували найкращі привітання із Днем працівників прокуратури в листівках та СМС.
Листівки із Днем працівників прокуратури
День працівників прокуратури 2021 – листівки
Листівки із Днем працівників прокуратури
З Днем працівників прокуратури! Найкращі привітання зі святом
День працівників прокуратури – привітання
Привітання з Днем прокуратури в листівках
СМС-привітання Днем працівників прокуратури
З Днем працівників прокуратури!
Будуть хай швидкими процеси,
Менше слів і більше буде діла,
Так би в Україні всі хотіли.
Від душі бажаємо у свято
Талану і радості багато,
Зважених і мудрих рішень в справах,
Захищати і відстоювати право!
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Вітаю з Днем прокуратури!
Про успіх ваш ми всі вже чули.
Під силу Вам багато справ,
Ви — справжній професіонал!
Хай вгору йде Ваша кар’єра,
На гарні гроші буде щедра.
Хай щиро поважають люди
І все гаразд в житті хай буде!
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Працівники прокуратури,
Нехай де-факто та де-юре
У справах завжди співпадають.
Зі святом! Щастя вам бажаєм!
Здоров’я, радості, достатку,
Дотримуйтесь завжди порядку
В робочих справах й особистих.
Кохання вам та оптимізму!