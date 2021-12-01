В Україні День працівників прокуратури відзначають щорічно 1 грудня.

Професійне свято 2 листопада 2000 року встановив президент України Леонід Кучма своїм указом. Дату святкування було обрано не випадково – саме цього дня, у 1991 році, Верховна Рада ухвалила закон України Про прокуратуру.

Факти ICTV підготували найкращі привітання із Днем працівників прокуратури в листівках та СМС.

Листівки із Днем працівників прокуратури

День працівників прокуратури 2021 – листівки

Листівки із Днем працівників прокуратури

З Днем працівників прокуратури! Найкращі привітання зі святом

День працівників прокуратури – привітання

Привітання з Днем прокуратури в листівках

СМС-привітання Днем працівників прокуратури

З Днем працівників прокуратури!

Будуть хай швидкими процеси,

Менше слів і більше буде діла,

Так би в Україні всі хотіли.

Від душі бажаємо у свято

Талану і радості багато,

Зважених і мудрих рішень в справах,

Захищати і відстоювати право!

*****

Вітаю з Днем прокуратури!

Про успіх ваш ми всі вже чули.

Під силу Вам багато справ,

Ви — справжній професіонал!

Хай вгору йде Ваша кар’єра,

На гарні гроші буде щедра.

Хай щиро поважають люди

І все гаразд в житті хай буде!

*****

Працівники прокуратури,

Нехай де-факто та де-юре

У справах завжди співпадають.

Зі святом! Щастя вам бажаєм!

Здоров’я, радості, достатку,

Дотримуйтесь завжди порядку

В робочих справах й особистих.

Кохання вам та оптимізму!