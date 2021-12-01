Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Свята в Україні

Із Днем працівників прокуратури! Найкращі привітання в СМС та листівках

1 Грудня 2021, 06:00
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Із Днем працівників прокуратури! Найкращі привітання в СМС та листівках

В Україні День працівників прокуратури відзначають щорічно 1 грудня.

Професійне свято 2 листопада 2000 року встановив президент України Леонід Кучма своїм указом. Дату святкування було обрано не випадково – саме цього дня, у 1991 році, Верховна Рада ухвалила закон України Про прокуратуру.

Факти ICTV підготували найкращі привітання із Днем працівників прокуратури в листівках та СМС.

Листівки із Днем працівників прокуратури

День працівників прокуратури 2021 – листівки

День работников прокуратуры 2021 - открытки

Листівки із Днем працівників прокуратури

День работников прокуратуры 2021 - открытки

З Днем працівників прокуратури! Найкращі привітання зі святом

День работников прокуратуры 2021 - открытки

День працівників прокуратури – привітання

День работников прокуратуры 2021 - открытки

Привітання з Днем прокуратури в листівках

День работников прокуратуры 2021 - открытки

СМС-привітання Днем працівників прокуратури 

З Днем працівників прокуратури!
Будуть хай швидкими процеси,
Менше слів і більше буде діла,
Так би в Україні всі хотіли.
Від душі бажаємо у свято
Талану і радості багато,
Зважених і мудрих рішень в справах,
Захищати і відстоювати право!

 *****

Вітаю з Днем прокуратури!
Про успіх ваш ми всі вже чули.
Під силу Вам багато справ,
Ви — справжній професіонал!
Хай вгору йде Ваша кар’єра,
На гарні гроші буде щедра.
Хай щиро поважають люди
І все гаразд в житті хай буде!

*****

Працівники прокуратури,
Нехай де-факто та де-юре
У справах завжди співпадають.
Зі святом! Щастя вам бажаєм!
Здоров’я, радості, достатку,
Дотримуйтесь завжди порядку
В робочих справах й особистих.
Кохання вам та оптимізму!

Читайте також:
Із Днем працівників прокуратури! Найкращі привітання в СМС та листівкахДень святого Миколая та апостола Андрія: церковний календар на грудень 2021

Теги
Привітання
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка