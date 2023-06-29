Сонцестояння – давнє язичницьке свято, під час якого наші предки прославляли стихії води та вогню, а також духів природи.

Раніше свято відзначали в день літнього сонцестояння – 24 червня. Однак із переходом на григоріанський календар дата змістилася.

Сьогодні свято Івана Купала традиційно відзначають 7 липня. Саме свято припадає на ніч із 6 на 7 число. У 2023 році ця дата випадає на пʼятницю.

Із давнини свято оповите містикою. Наші предки вірили, що у ніч на Івана Купала виходила вся нечисть: мавки, біси, русалки тощо. Відлякати цих істот можна було тільки гуляннями та вогнем. Тому люди святково одягалися, запалювали велике багаття і веселилися.

Крім того, свято має чимало заборон, які не можна порушувати.

Чи можна мити голову на Івана Купала

Святкування Івана Купала повʼязане з водою та водоймами.

Напередодні Івана Купала – ввечері, 6 липня, обов’язково потрібно прийти до водойми, але купатися не можна в жодному разі. За повір’ями, у цей вечір водяні та русалки можуть затягнути людину на дно.

А вагітним жінкам, дітям і людям похилого віку навіть не можна підходити до води. Наші предки вважали, що їхній організм недостатньо сильний, щоб чинити опір нечистій силі.

Але зі сходом сонця 7 липня заборона на купання знімалася.

– Що ж стосується миття голови на Івана Купала, то такої заборони немає. Однак у цей день заборонено фарбувати чи стригти волосся.

Крім того, у певних регіонах Україні люди здавна вважали, що миття голови на Івана Купала має особливу силу, несе здоров’я та красу. Люди занурювались у річки й озера 7 липня та обмивали усе тіло.

Тому ви можете спокійно мити голову на Івана Купала, не боячись негативних наслідків.

Що не можна робити на Івана Купала 2023