Сонцестояння – давнє язичницьке свято, під час якого наші предки прославляли стихії води та вогню, а також духів природи.
Раніше свято відзначали в день літнього сонцестояння – 24 червня. Однак із переходом на григоріанський календар дата змістилася.
Сьогодні свято Івана Купала традиційно відзначають 7 липня. Саме свято припадає на ніч із 6 на 7 число. У 2023 році ця дата випадає на пʼятницю.
Із давнини свято оповите містикою. Наші предки вірили, що у ніч на Івана Купала виходила вся нечисть: мавки, біси, русалки тощо. Відлякати цих істот можна було тільки гуляннями та вогнем. Тому люди святково одягалися, запалювали велике багаття і веселилися.
Крім того, свято має чимало заборон, які не можна порушувати.
Чи можна мити голову на Івана Купала
Святкування Івана Купала повʼязане з водою та водоймами.
Напередодні Івана Купала – ввечері, 6 липня, обов’язково потрібно прийти до водойми, але купатися не можна в жодному разі. За повір’ями, у цей вечір водяні та русалки можуть затягнути людину на дно.
А вагітним жінкам, дітям і людям похилого віку навіть не можна підходити до води. Наші предки вважали, що їхній організм недостатньо сильний, щоб чинити опір нечистій силі.
Але зі сходом сонця 7 липня заборона на купання знімалася.
– Що ж стосується миття голови на Івана Купала, то такої заборони немає. Однак у цей день заборонено фарбувати чи стригти волосся.
Крім того, у певних регіонах Україні люди здавна вважали, що миття голови на Івана Купала має особливу силу, несе здоров’я та красу. Люди занурювались у річки й озера 7 липня та обмивали усе тіло.
Тому ви можете спокійно мити голову на Івана Купала, не боячись негативних наслідків.
Що не можна робити на Івана Купала 2023
- Не можна сумувати, сваритися та конфліктувати.
- Заборонено підіймати щось з землі, особливо монети.
- Не варто у цей день займатися роботою на городі чи в саду.
- Не можна фарбувати та стригти волосся.
- У ніч із 6 на 7 липня не можна спати. Наші предки вірили, що прокидалася вся нечиста сила, яка може завдати шкоди людині, що спить.
- Вагітним жінкам, дітям та людям похилого віку заборонено підходити до води (річок, озер, водоспадів тощо).
- Не можна ходити в ліс після заходу сонця.
- Не можна нічого продавати та віддавати.
- Заборонено позичати гроші або брати в борг. Це може призвести до бідності.
- Не можна купатися у водоймах.
- Не можна їсти обітну кашу на самоті (це традиційна обрядова страва свята Івана Купала).