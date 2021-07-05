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Прикмети на Івана Купала 2021

5 Липня 2021, 10:00 Валентина Летяк
Прикмети на Івана Купала 2021

Ніч на Івана Купала – з 6 на 7 липня – вважається наймагічнішою в році. З нею пов’язано багато забобонів і прикмет, що дійшли до наших днів з дохристиянських часів.

Факти ICTV зібрали найпопулярніші. Наші предки вірили, що вони допоможуть позбутися від нещасть, дізнатися свою долю і спрогнозувати погоду. Залишилося лише перевірити.

Прикмети на Івана Купала

  • Спекотна і суха погода буде до кінця літа, якщо на Іванів день піде дощ.
  • Гроза 7 липня – горіхів буде мало, і ті порожні.
  • Зоряна ніч, а вранці роса – до багатого врожаю грибів, огірків та інших овочів.
  • Зустріти змію в Іванів день – до біди та втрат.
  • Якщо під час збирання квітів на вінок дівчина набере 12 видів рослин, то наступного року обов’язково буде весілля.
  • А щоб бажання збулося, потрібно перелізти через 12 парканів.
  • Жінки, у яких довго не було дітей, стрибали через багаття – щоб вилікуватися від безпліддя.
  • Якщо хочете назавжди позбутися від усіх нещасть, що сталися за останній рік, потрібно в ніч на Івана Купала написати їх на папері і спалити.
  • Трави, зібрані у цю ніч та освячені в церкві, використовують як оберіг. Під час грози їх кидають у піч – щоб блискавка в будинок не вдарила.
  • Вранці бажано вмитися, щоб очиститися. Вода в цей час має цілющі властивості, як і ранкова роса.

Івана Купала

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Теги
Івана Купала , Календар , прикмети , Свято
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