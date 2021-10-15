Ідеї образів для пари на Хеловін 2021

Хочете красиво вбратися зі своєю другою половинкою на Хеловін 2021, однак важко продумати спільний образ?

Ви можете стати зомбі, картонними монстрами, привидами, скелетами, муміями, чаклунами та навіть демонами. Факти ICTV підібрали 10 найкращих ідей образів на Хеловін для пари.

Іспанське вуду

Для образу дівчини знадобиться темна чорна сукня вище коліна, чоботи на невеликих підборах, декоративний обруч з тематичними елементами та квітка маку.

Для хлопця – темна сорочка, штани, коричневий ковбойський капелюх, Хеловін-кулон та гітара (музичний інструмент не обов’язково, але він додасть антуражу образу).

Головний акцент – на макіяжі. На обличчя потрібно нанести білу однотонну фарбу, обвести очі хвилястими лініями та зафарбувати коло. Точково промалюйте квіткові або інші візерунки на підборідді, щоках та лобі.

Наречені

Щоб стати молодятами, тепер не обов’язково подавати заяву в РАЦС. Хлопцеві достатньо просто одягнути красивий темний костюм, чорні туфлі та капелюх, а дівчині – білу мереживну сукню, елегантні туфлі та фату.

Щоб зробити спільний образ більш яскравим, потрібно нанести на все обличчя білий грим. Потім обведіть очі чорною фарбою, промалюйте зуби та зморшки. Не забудьте одягнути весільні каблучки та сміливо вирушайте на Хеловін-паті.

Зомбі

Для образу зомбі потрібна штучна кров, неохайний або порваний одяг (світла сорочка або кофта), за бажанням можна одягнути світлі лінзи (наприклад, білого, жовтого, червоного, помаранчевого або інших кольорів).

Нанесіть точково “кров” на одяг (можна прикрасити лише сорочку, а штани або спідницю залишити чистими). Вливайтесь в образ та ходіть як справжній зомбі.

Картонні монстри

Картонний монстр оригінально впишеться на будь-яку хеловінську вечірку. До того ж цей образ можна легко зробити у домашніх умовах.

На однотонній коробці розміром 30х30 см виріжте ножицями місце для очей та промалюйте маркером брови, рот, очі та волосся.

Привиди

Щоб стати привидом, який може налякати мешканців будь-якого будинку, потрібні ножиці та біле однотонне простирадло (у складеному вигляді воно повинно бути довжиною хоча б до колін).

Виріжте на тканині два кола для очей, а наверх можете одягнути відьомський капелюх як декоративний елемент. У руки візьміть підвісну лампадку або відро, на якому попередньо намалюйте монстра чорним маркером.

Скелети

Такий грим можна створити самому або купити готовий костюм у тематичному магазині або на AliExpress. Щоб зробити образ скелетів у домашніх умовах, запасіться білим та чорним гримом.

Нанесіть фарбу на все обличчя, шию, грудну клітку та інші частини тіла, які видно. Використовуйте невеликий гарбуз або підвісну лампадку як прикрасу.

Відьма та чаклун

Щоб стати сучасними і модними відьмою та чаклуном, необов’язково вчити стародавні закляття. Хлопцеві достатньо одягнути темний однотонний костюм, капелюх та елегантне взуття, а дівчині – чорну сукню, великий відьомський капелюх, капронові колготки та витончені чобітки на невеликих підборах.

Щоб зробити образ більш яскравим, нанесіть макіяж. Хлопцеві можна намалювати на обличчі зморшки та синяки під очима, а дівчині – підвести очі сірими блискучими тінями та нафарбувати губи червоною помадою.

Мумії

Мумією можна стати за допомогою двох рулонів марлевого або еластичного бинта, сухих серветок або туалетного паперу.

Обмотайтесь повністю або частково паперовим виробом, а закріпіть його клеєм або скотчем – тоді матеріал не сповзатиме та триматиметься на тілі.

Монстри

Цей образ один із найлегших – одягніть чорну футболку, капелюх та візьміть кошик у вигляді гарбуза. Можна використовувати додаткові прикраси.

Щоб ваші монстри були більш яскравими, зробіть тематичний Хеловін-макіяж за допомогою білого та чорного гриму.

Ангел та демон

Для початку парі потрібно визначитися, хто з них буде ангелом, а хто – демоном. У першому випадку потрібно одягнути білі однотонні речі, у другому – чорні.

Прикрасьте образ за допомогою невеликих крил, які можна купити у тематичному магазині або на AliExpress.