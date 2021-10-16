Ідеї красивих образів на Хеловін 2021

Щоб зробити оригінальний костюм та макіяж на Хеловін, потрібно запастися різними декоративними прикрасами та гримом.

Можете стати чаклуном, демоном, мертвою королевою та іншими персонажами. Факти ICTV підготували 10 ідей красивих образів на Хеловін 2021.

Покійниця

Для цього образу потрібен чорний шовковий халат та декоративний череп. На голову одягніть руду перуку, а зверху – масивний обруч з квітами.

Видимі ділянки тіла покрийте синім гримом. На обличчі промалюйте “зуби”, використайте накладні вії, на щоки та шию приклейте шматочки золотої фольги.

Сивіла

Чорна сукня та королівський обруч – запорука успішного образу. Волосся можна залишити розпущеним або заплести.

На все обличчя нанесіть білий грим, навколо очей намалюйте фарбою хвилясте коло, а його краї прикрасьте кольоровими стразами. На щоці чорним маркером або підводкою додайте пальмову гілочку.

Дівчина з пробитою щокою

Основний акцент в образі – на обличчі. Нанесіть на дві щоки вазелін, прикладіть дві частини однієї квітки та зверху закріпіть. Щоб додати антуражу, покрийте “рану” штучною кров’ю.

На грудну клітку можна наклеїти пелюстки троянди. Одягніть червону або фіолетову сукню та сміливо вирушайте на Хеловін-паті.

Малефісента

Темна вуаль, чорна сукня, декоративний обруч з рогами та квітами – речі, які знадобляться для створення образу.

Зробіть вечірній макіяж – підведіть брови олівцем, очі обведіть чорними тінями, губи прикрасьте бордовою помадою.

Відьма

Одягніть чорну повітряну сукню, капронові колготи, темні чоботи до колін на невеликих підборах та відьомський капелюх.

Виділіть очі за допомогою макіяжу – нанесіть на повіки помаранчеві або червоні тіні. Зробіть чітку форму брів за допомогою олівця, а на губи нанесіть червону помаду.

Мертва королева

Червона вуаль, чорна сукня, обруч зі зміями та декоративними квітами зроблять образ страхітливим. Однак головний акцент – на макіяжі.

Обличчя покрийте білим гримом, намалюйте чорні хвилясті лінії, прикрашені “пелюстками квітів”. За допомогою клею ПВА закріпіть блискітки над бровами.

Демониця

Одягніть чорну або синю сукню з відкритим декольте, капронові колготи та чоботи на підборах. Волосся можна залишити розпущеним або заплести вивернуту косу.

На обличчя нанесіть яскравий помаранчевий грим, промалюйте чорні кутові лінії фарбою, на темних ділянках посипте червоними та жовтими блискітками.

Антилія

Щоб стати демоницею Антилією, потрібно одягнути чорну сукню або костюм з рюшами. За прикрасу можна використати кулон з черепом або феніксом.

На очах зробіть стрілки, брови підведіть олівцем, ніс зафарбуйте чорним кольором, на підборідді додайте візерунки пелюсток, а хеловінський макіяж завершіть за допомогою імітації зашитого рота.

Ксана

У такому образі всі найстрашніші монстри захочуть з вами подружитися. Одягніть темні речі, а зверху – чорну вуаль. Вуха можна прикрасити великими сережками-кільцями, а голову – тематичним обручем.

Під очима створіть імітацію синців за допомогою чорної підводки або тіней, на щоках зробіть “дірку”, а на губах – “зуби”. Одягніть на ніс невелику сережку та сміливо йдіть підкорювати всіх чудовиськ на Хеловін-паті.

Капелюшниця

Одяг можна використати свій. Знайдіть у домашній шафі темну кофту, чорну спідницю або цілісний костюм, а на ноги одягніть капронові колготки та чоботи.

Головна деталь образу – обруч з масивним капелюхом. Можна також прикріпити звичайний головний убір за допомогою невидимок для волосся.

Очі, ніс, щоки обведіть чорним маркером та зафарбуйте. В зоні рота зробіть “зуби”, щоб завершити красивий образ на Хеловін.