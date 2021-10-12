Ідеї ​​костюмів на Хеловін 2021

Хочете вбратися в оригінальний костюм, однак немає бажання витрачати багато часу на продумування свого образу?

Можна стати відьмою, примарою, зомбі, кажаном або картонним монстром. Факти ICTV зібрали ідеї п’яти костюмів на Хеловін, які можна зробити своїми руками у домашніх умовах.

Хеловін 2021 – костюм мумії

Костюм мумії легко зробити в домашніх умовах, проте на нього потрібно витратити щонайменше два рулони марлевого або еластичного бинта, серветок, паперових рушників або туалетного паперу.

Попередньо потрібно підготувати клей, скотч або степлер, щоб закріпити основу костюма. Можна вибрати декілька варіантів – стати давньою або більш сучасною мумією.

У першому випадку необхідно одягнути старі, темні або забруднені речі, а потім обмотатися бинтом або серветками. Краще робити це з зігнутими ногами та руками – так костюм не сковуватиме рухи та здаватиметься більш неохайним.

Щоб стати модною мумією, одягніть речі, які вам найбільше подобаються. Для такого образу потрібно обмотати паперові рушники або туалетний папір лише на деякі частини тіла (наприклад, ліву руку, голову та праву ногу).

Завершений костюм потрібно закріпити на одязі або паперових матеріалах за допомогою клею, скотчу або степлера. Щоб зробити образ більш яскравим, намалюйте темні кола під очима або зморшки.

Хеловін 2021 – костюм відьми

Відьма красиво впишеться у тематичну Хеловін-паті. Для такого образу потрібен чорний плащ, темний одяг, об’ємний капелюх, березова або декоративна мітла.

Щоб відьма стала більш неохайною, можна зробити начіс або тематичну зачіску, прикрасивши її декоративним павуком або змією.

Доповнити образ можна за допомогою шкіряних чобіт або тематичного макіяжу – наприклад, нафарбувати губи червоною помадою або підвести очі блискучими сірими тінями.

Хеловін 2021 – костюм картонного монстра

Такий образ зробити найлегше – потрібна лише однотонна картонна коробка розміром приблизно 30х35 см, чорний маркер та ножиці.

Точково позначте зсередини коробки олівцем або ручкою місце для очей та на цьому місці виріжте кола розміром 5х5 см. Над ними намалюйте схематичні брови (наприклад, кутасті, хвилясті або лінійні).

Зробіть посмішку вашому картонному монстру та волосся чорним маркером. За бажанням можна додати інші кольори – наприклад, коричневий, фіолетовий або синій.

Хеловін 2021 – костюм кажана

Щоб стати кажаном, потрібен чорний плащ з крилами, темний одяг, декоративні елементи з зображенням крилатих.

Щоб зробити образ більш яскравим, можна одягнути на голову чорні пластикові вушка або обруч з кажаном, які можна купити на AliExpress або у тематичному магазині.

Хеловін 2021 – костюм привида

Такий образ легко зробити за декілька хвилин – досить мати біле простирадло (у складеному вигляді воно повинно мати довжину хоча б трохи вище коліна) та ножиці.

Необхідно на тканині вирізати місце для очей, щоб ви могли комфортно бачити у костюмі привида. Для прикраси можна одягнути зверху відьомський капелюх, а в руках тримати декоративну підвісну лампадку або кошик, на якому намальований страхітливий монстр.