Для багатьох Святвечір — найулюбленіша частина Різдва, що викликає асоціації з теплом рідного дому й затишним сімейним застіллям. У цю дивовижну пору оселі наповнюються запахом 12 традиційних смачних страв, а вулиці — веселими колядниками.
Не забудьте в цей день привітати своїх близьких і рідних, щоби подарувати їм часточку свого тепла.
Ми підготували для вас найкращі варіанти привітань зі Святвечором у віршах, які неодмінно вам сподобаються:
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Угорі зірка запалала,
Вона щастя нам бажала,
Бо Христос наш народився,
На світ зіркою явився,
Щоб нести нам усім добро!
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Хай добробут буде в домі,
Щастя вам, легкої долі,
Нехай янгол зігріває,
І від бід оберігає!
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Радіймо, Христос ся рождає!
І щастя повсюди в повітрі витає,
Хай буде щедрим вечір цей,
Для вас і для близьких людей!
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Хай кутя буде смачною,
Й інших страв буде з лихвою,
Хай Христос до вас приходить,
Щастя й радість вам приносить!
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Двері й вікна відчиняйте,
Та Христоса вихваляйте,
У Святвечір раді будьте,
Про всі біди ви забудьте!
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В небі зіронька зійшла,
Значить, це Різдва пора,
Зичу вам добра і миру,
До Христа с проханням лину!
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Звідусіль пісні лунають,
Зі Святвечором вітають,
Я бажаю вам достатку,
Й усмішки безперестанку!
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Зіронька на небі сходить,
Це до нас Різдво приходить,
Хай Христос вам принесе,
Усе радісне й веселе!
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Час пісень нам заспівати,
Щоб Христоса прославляти,
Зі Святвечором вітаю,
Злагоди й добра бажаю!
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Хай кутя буде смачною,
А Христос завжди з тобою,
Колядницю промовляю,
Вам я щастя посилаю!
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Нехай будуть страви всі,
І корисні, і смачні!
Хай вас Бог оберігає,
Й усе лихо заховає!
З прийдешнім Різдвом!
***
Горить десь у віконці свічка,
Щоб освітити темну нічку,
Та зіронька уже зійшла,
Вона Святвечір принесла!
***
Хай злагода панує в домі,
Не буде місця там утомі,
Радійте щиро на Святвечір,
А янгол з крилами на плечах,
Нехай оберігає вас!
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Зірка ясная сходить збирається,
Бо Христос наш нарешті рождається,
“Славімо його”, – нам небо шепоче,
Воно в дім добробут принести хоче!
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Радості, злагоди, сили, тепла,
Вам я бажаю на довгі літа,
Коли більше буде треба,
Це вже ви просіть у неба!
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Не забувайте про те, що в ніч з шостого на сьоме січня на столі обов’язково мають стояти лише пісні страви. Від алкоголю слід відмовитися. Його з легкістю можна замінити іншими не менш смачними напоями: узваром чи компотом.
Бажаємо вам весело зустріти Різдво в колі рідних і провести Святвечір у затишній святковій атмосфері!