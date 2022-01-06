Для багатьох Святвечір — найулюбленіша частина Різдва, що викликає асоціації з теплом рідного дому й затишним сімейним застіллям. У цю дивовижну пору оселі наповнюються запахом 12 традиційних смачних страв, а вулиці — веселими колядниками.

Не забудьте в цей день привітати своїх близьких і рідних, щоби подарувати їм часточку свого тепла.

Ми підготували для вас найкращі варіанти привітань зі Святвечором у віршах, які неодмінно вам сподобаються:

***

Угорі зірка запалала,

Вона щастя нам бажала,

Бо Христос наш народився,

На світ зіркою явився,

Щоб нести нам усім добро!

***

Хай добробут буде в домі,

Щастя вам, легкої долі,

Нехай янгол зігріває,

І від бід оберігає!

***

Радіймо, Христос ся рождає!

І щастя повсюди в повітрі витає,

Хай буде щедрим вечір цей,

Для вас і для близьких людей!

***

Хай кутя буде смачною,

Й інших страв буде з лихвою,

Хай Христос до вас приходить,

Щастя й радість вам приносить!

***

Двері й вікна відчиняйте,

Та Христоса вихваляйте,

У Святвечір раді будьте,

Про всі біди ви забудьте!

***

В небі зіронька зійшла,

Значить, це Різдва пора,

Зичу вам добра і миру,

До Христа с проханням лину!

***

Звідусіль пісні лунають,

Зі Святвечором вітають,

Я бажаю вам достатку,

Й усмішки безперестанку!

***

Зіронька на небі сходить,

Це до нас Різдво приходить,

Хай Христос вам принесе,

Усе радісне й веселе!

***

Час пісень нам заспівати,

Щоб Христоса прославляти,

Зі Святвечором вітаю,

Злагоди й добра бажаю!

***

Хай кутя буде смачною,

А Христос завжди з тобою,

Колядницю промовляю,

Вам я щастя посилаю!

***

Нехай будуть страви всі,

І корисні, і смачні!

Хай вас Бог оберігає,

Й усе лихо заховає!

З прийдешнім Різдвом!

***

Горить десь у віконці свічка,

Щоб освітити темну нічку,

Та зіронька уже зійшла,

Вона Святвечір принесла!

***

Хай злагода панує в домі,

Не буде місця там утомі,

Радійте щиро на Святвечір,

А янгол з крилами на плечах,

Нехай оберігає вас!

***

Зірка ясная сходить збирається,

Бо Христос наш нарешті рождається,

“Славімо його”, – нам небо шепоче,

Воно в дім добробут принести хоче!

***

Радості, злагоди, сили, тепла,

Вам я бажаю на довгі літа,

Коли більше буде треба,

Це вже ви просіть у неба!

***

Не забувайте про те, що в ніч з шостого на сьоме січня на столі обов’язково мають стояти лише пісні страви. Від алкоголю слід відмовитися. Його з легкістю можна замінити іншими не менш смачними напоями: узваром чи компотом.

Бажаємо вам весело зустріти Різдво в колі рідних і провести Святвечір у затишній святковій атмосфері!