Для многих Сочельник — самая любимая часть Рождества, вызывающая ассоциации с теплом родного дома и уютным семейным застольем. В это удивительное время дома наполняются запахом 12 традиционных вкусных блюд, а улицы — веселыми колядниками.
Не забудьте в этот день поздравить своих близких и родных, чтобы подарить им частичку своего тепла.
Мы подготовили для вас лучшие варианты поздравлений с Сочельником в стихах, которые вам непременно понравятся:
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В небе звездочка пылала,
Она счастья нам желала,
Ведь Христос наш вновь родился,
На свет ангелом явился,
Чтоб нести нам всем добро!
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Пусть будет в доме чистый смех,
А зло все заметает снег,
Пусть вас ангел согревает,
И от всех бед оберегает!
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Радуйтесь, Христос ся рождает!
И счастье в воздухе витает,
Да будет щедрым этот вечер,
А в доме вашем мир со смехом вечен!
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Желаю вкусной вам кутьи,
По жизни легкого пути,
Пусть Христос к вам приходит,
Пусть счастье, радость вам приносит!
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Все двери, окна открывайте,
Скорей Христа вы прославляйте,
В Сочельник рады очень будьте,
Обо всех бедах вы забудьте!
***
В небе звездочка взошла,
Значит, Рождества пора,
Желаю вам добра и мира,
И в Сочельник знатного пира!
***
Отовсюду слышно песни,
Ангел нам принес всем вести:
Звездочка уже взошла,
Рождество нам принесла!
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Звездочка на небе сходит,
Это Рождество приходит,
Пусть Христос вам принесет,
И кутью, и вкусный мед!
***
Время праздник нам справлять,
Чтоб Христа всем прославлять,
Вас в Сочельник поздравляю,
Мира и добра желаю!
***
В преддверии праздника большого,
Желаю вам только святого:
Любви, здоровья и добра,
И неземного волшебства!
***
Пусть вас Христос от всех хранит,
От бед и зла он защитит,
Желаю вам тепла, уюта,
А если дома нет — родного приюта!
***
Горит где-то в окне свеча,
Чтоб заменить свет фонаря,
Но звездочка уже сошла,
Она Сочельник принесла!
***
В Сочельник вам хочу сказать,
Что вас люблю я, пожелать:
Добра вам, мира и здоровья,
Чтоб дом наполнен был любовью!
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Звезда ясная сходить собирается,
Христос наш наконец-то рождается,
“Прославляйте его”, — нам небо шепчет,
И говорит: “Люби всех крепче!”
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Радости, мира, силы, тепла,
Вам я желаю на долгие лета,
С Рождеством Христовым!
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Не забывайте о том, что в ночь с 6-го на 7-е января на столе обязательно должны стоять только постные блюда. От алкоголя следует отказаться. Его с легкостью можно заменить другими не менее вкусными напитками: узваром или компотом.
Желаем вам весело встретить Рождество в кругу родных и провести Сочельник в уютной праздничной атмосфере!