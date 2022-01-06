Для многих Сочельник — самая любимая часть Рождества, вызывающая ассоциации с теплом родного дома и уютным семейным застольем. В это удивительное время дома наполняются запахом 12 традиционных вкусных блюд, а улицы — веселыми колядниками.

Не забудьте в этот день поздравить своих близких и родных, чтобы подарить им частичку своего тепла.

Мы подготовили для вас лучшие варианты поздравлений с Сочельником в стихах, которые вам непременно понравятся:

***

В небе звездочка пылала,

Она счастья нам желала,

Ведь Христос наш вновь родился,

На свет ангелом явился,

Чтоб нести нам всем добро!

***

Пусть будет в доме чистый смех,

А зло все заметает снег,

Пусть вас ангел согревает,

И от всех бед оберегает!

***

Радуйтесь, Христос ся рождает!

И счастье в воздухе витает,

Да будет щедрым этот вечер,

А в доме вашем мир со смехом вечен!

***

Желаю вкусной вам кутьи,

По жизни легкого пути,

Пусть Христос к вам приходит,

Пусть счастье, радость вам приносит!

***

Все двери, окна открывайте,

Скорей Христа вы прославляйте,

В Сочельник рады очень будьте,

Обо всех бедах вы забудьте!

***

В небе звездочка взошла,

Значит, Рождества пора,

Желаю вам добра и мира,

И в Сочельник знатного пира!

***

Отовсюду слышно песни,

Ангел нам принес всем вести:

Звездочка уже взошла,

Рождество нам принесла!

***

Звездочка на небе сходит,

Это Рождество приходит,

Пусть Христос вам принесет,

И кутью, и вкусный мед!

***

Время праздник нам справлять,

Чтоб Христа всем прославлять,

Вас в Сочельник поздравляю,

Мира и добра желаю!

***

В преддверии праздника большого,

Желаю вам только святого:

Любви, здоровья и добра,

И неземного волшебства!

***

Пусть вас Христос от всех хранит,

От бед и зла он защитит,

Желаю вам тепла, уюта,

А если дома нет — родного приюта!

***

Горит где-то в окне свеча,

Чтоб заменить свет фонаря,

Но звездочка уже сошла,

Она Сочельник принесла!

***

В Сочельник вам хочу сказать,

Что вас люблю я, пожелать:

Добра вам, мира и здоровья,

Чтоб дом наполнен был любовью!

***

Звезда ясная сходить собирается,

Христос наш наконец-то рождается,

“Прославляйте его”, — нам небо шепчет,

И говорит: “Люби всех крепче!”

***

Радости, мира, силы, тепла,

Вам я желаю на долгие лета,

С Рождеством Христовым!

***

Не забывайте о том, что в ночь с 6-го на 7-е января на столе обязательно должны стоять только постные блюда. От алкоголя следует отказаться. Его с легкостью можно заменить другими не менее вкусными напитками: узваром или компотом.

Желаем вам весело встретить Рождество в кругу родных и провести Сочельник в уютной праздничной атмосфере!