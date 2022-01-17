Хрещення Господнє – одне із найважливіших свят для православних та греко-католицьких християн, яке відзначається 19 січня. Свято також закриває цикл різдвяних свят. Це християнське свято вшановує Ісуса Христа на річці Йордан. У цей день вшановується пам’ять святого.

Історія хрещенського святвечора

Згідно з Євангелієм, Іоанн Хреститель закликав людей хреститися в річці Йордан, щоб сповідати свої гріхи. Незважаючи на те, що Ісус не мав гріхів, і йому не потрібно було хреститися, проте він хотів хреститися, і цей процес з тих пір вважається священним.

Коли Спаситель вийшов з води, небо відкрилося над ним, потім він почув голос Бога-Отця, який назвав Ісуса своїм сином, і Святий Дух явився у вигляді голуба.

Перекази на Богоявлення

Напередодні свята, 18 січня, віряни дотримуються посту – до вечора нічого не їдять, а ввечері готують пісні страви: вареники з капустою, смажену рибу, гречані оладки, кутю, традиційний напій із сухофруктів.

У деяких західних регіонах України напередодні Хрещення Господнього в кут столу ставлять так званий дідух – українську різдвяну прикрасу зі снопа пшениці. Це символічна жертва, взята з найкращих осінніх врожаїв. Дідух буквально означає “дух предків”.

Як купалися в ополонці в Хрещенську ніч

Освячення води – одна з головних традицій Хрещення Господнього. Вода вважається священною. Люди вірять, що свята вода лікує тяжкі хвороби. Вони також освячують цією водою свої будинки, домашніх тварин і т.д. Купання в ополонці – одна з найпопулярніших традицій цього дня.

У багатьох містах та селищах у всій країні священики освячують воду. Після закінчення церковної служби відбуваються урочисті ходи до ополонок. Після освячення води люди купаються у крижаних ополонках. Під час купання християнин хреститься і каже: В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа!

Ворожіння на Водохреще

Існує народний звичай ворожити на Водохреще (щоправда, будь-яке ворожіння заборонено церквою), що є пережитком язичницької культури.

Вважається, що цього вечора дівчина має піти додому сама. Якщо дорогою вона зустріне спочатку молодого та красивого чоловіка, велика ймовірність, що цього року вона вийде заміж. Якщо чоловік старий, наступного року вона буде неодруженою.

При цьому 19 січня гадати категорично заборонено, адже ви можете змінити свою долю на гірше.