Крещение Господне – один из важнейших праздников для православных и греко-католических христиан, который отмечается 19 января. Праздник также закрывает цикл рождественских праздников. Этот христианский праздник почтит Иисуса Христа на реке Иордан. В этот день почитается память святого мученика.

История крещенского сочельника

Согласно Евангелию, Иоанн Креститель призвал людей креститься в реке Иордан, чтобы исповедоваться в своих грехах. Несмотря на то, что у Иисуса не было грехов, и ему не нужно было креститься, однако он хотел креститься, и этот процесс с тех пор считается священным.

Когда Спаситель вышел из воды, небо открылось над ним, потом он услышал голос Отца Бога, который назвал Иисуса своим сыном, и Святой Дух явился в виде голубя.

Предания на Богоявление

В канун праздника, 18 января, верующие соблюдают пост – до вечера ничего не едят, а вечером готовят постные блюда: вареники с капустой, жареную рыбу, гречневые оладьи, кутью, традиционный напиток из сухофруктов.

В некоторых западных регионах Украины накануне Крещения Господня в угол стола ставят так называемый дидух – украинское рождественское украшение из снопа пшеницы. Это символическая жертва, взятая из самых лучших осенних урожаев. Дидух буквально означает дух предков.

Как купались в проруби в Крещенскую ночь

Освящение воды – одна из главных традиций Крещения Господня. Вода считается священной. Люди верят, что святая вода лечит тяжелые болезни. Они также освящают этой водой свои дома, домашних животных и т.д. Купание в проруби – одна из самых популярных традиций этого дня.

Во многих городах и селениях по всей стране священники освящают воду. После окончания церковной службы проходят торжественные шествия к проруби. После освящения воды люди купаются в ледяных прорубях. Во время купания христианин крестится и говорит: Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Гадание на Крещение

Существует народный обычай гадать на Крещение (правда, любое гадание запрещено церковью), что является пережитком языческой культуры.

Считается, что вечером девушка должна пойти домой сама. Если по дороге она встретит сначала молодого и красивого мужчину, велика вероятность, что в этом году она выйдет замуж. Если мужчина стар, то следующий год она останется не замужем.

При этом 19 января гадать категорически запрещено, ведь вы можете изменить свою судьбу к худшему.