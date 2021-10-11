Попри те, що в Україні Хеловін не так давно святкують, це свято має багатовікову історію.

У IX столітті, коли християнство почало поширюватися на території Великої Британії, стародавні традиції змішалися з традиціями католицького свята – Днем всіх святих. Пізніше його стали називати Hallowe’en, а потім й Halloween (Хеловін).

Історія свята

Хеловін є сучасним святом, історія якого почалася багато століть тому на землях сучасної Великої Британії та північної Франції.

Ці території населяли кельтські язичницькі племена. Вони ділили рік на дві частини – зимову і літню.

Згідно історії свята, протягом всієї зими бог Сонця знаходився в полоні у Соуіна (Володаря мертвих і князя тьми. – Ред.).

1 листопада кельти влаштовували фестиваль Соуіна. За давнім повір’ям, у цю ніч відкривалися двері в потойбічний світ, і мешканці пекла проникали на землю. Вночі розпалювали багаття і приносили жертви злим духам, щоб умилостивити їх.

На початку нашої ери кельтську територію завоювали римляни, принісши з собою свої традиції. У кінці жовтня за бенкетним столом древні римляни відзначали свято – Фералії, яке присвячене пам’яті покійних.

Традиції свята

Сьогодні від цього свята лишилося безліч веселих та захоплюючих традицій.

У цю ніч заведено вдягати на себе костюми привидів, відьом та іншої нечисті та влаштовувати маскаради. У більшості закладів світу влаштовують розважальні програми в стилі Хеловін з елементами маскараду, де відвідувачі, які прийшли в костюмах, отримують безкоштовний вхід, напій або інші бонуси.

Головний символ Хеловіну – гарбузова голова, яка називається Світильник Джека. Це гарбуз, на якому вирізане зловісно усміхнене обличчя. Всередину гарбуза ставлять запалену свічку. Вперше світильники Джека з’явилися у Великій Британії, спочатку їх робили з брукви або ріпи. Він символізує закінчення збору врожаю.

Також у цю ніч діти стукають у будинки з криками: Treat or trick! – Частуй або пошкодуєш! Якщо ви не дасте дітям гроші або солодощі, то вони можуть жорстоко пожартувати над вами.

Хеловін в Україні

Для України Хеловін – нове свято. Воно давно привертало українців своєю містичністю і вже встигло стати для багатьох улюбленим святом у році.

Також існують забобони на Хеловін, речі, які не можна робити у це свято. Згідно з прикметами, якщо вивернути одяг навиворіт і пройтися задом наперед, то можна зустріти справжню відьму або чорта.

Окрім того, люди вірили, що нечисть боїться гарбузового запаху та вогню. Аби захистити житло на цілий рік, потрібно було тричі обійти навколо будинку із запаленим факелом або гарбузом у руках.