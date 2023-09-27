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Головний колір 2024 року: якому відтінку надасть перевагу Дерев’яний Дракон

27 Вересня 2023, 18:32
Валентина Чорна редакторка стрічки
кольори, палітра, Pantone
Джерело: Unsplash

За кілька місяців настане 2024 рік, який пройте під заступництвом Зеленого Дерев’яного Дракона.

Згідно зі Східним календарем, він вважається одним із наймогутніших знаків китайської астрології.

Дракон символізує енергію, міцність та силу, тож у 2024 році багатьом людям буде легше досягати поставлених цілей та проходити крізь життєві труднощі.

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Головний колір 2024 року

Головним кольором 2024 року стане смарагдовий зелений. Цей колір позитиву, відродження та зцілення гармонійно перегукується із сутністю Дерев’яного Дракона. Він вказує на те, що 2024-й стане роком нових амбіцій та починань.

Також щасливим кольором 2024 року вважатиметься жовтий. Його називають кольором сонця, оптимізму та гарного настрою.

А от сині, чорні, сірі та занадто похмурі відтінки Дракону не до душі.

Варто зазначити, що наступний рік буде високосним.

Рік із додатковим днем оповитий містикою та супроводжується забобонами, тож чи варто одружуватися у 2024-му – читайте у нашому матеріалі.

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