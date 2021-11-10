У розпал осені, 10 листопада, у всьому світі відзначають Міжнародний день бухгалтера. Сьогодні варто привітати фахівців, які працюють у галузі бухгалтерського обліку.

Найкращі привітання з Міжнародним днем бухгалтера у листівках та СМС – дивіться далі у матеріалі.

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Щоб добре гроші рахувати,

Потрібно хист і вдачу мати,

Баланс щоб точно співпадав,

Прибуток кожен день зростав.

Робота це важка доволі,

Тим, хто обрав нелегку долю,

На День бухгалтера вітання,

Зі святом щирі побажання.

Хай настрій буде позитивним,

А час у радості хай плине,

Бажаю, щоб були здорові,

Достатку, щастя і любові.

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Вітаю з Міжнародним днем бухгалтера! Бажаю впевненості, сміливості, амбіцій, удачі, професіоналізму і тільки успіхів в улюбленій діяльності. Бажаю завжди залишатися в плюсі, бажаю ніколи не витрачати ні сил, ні коштів марно. Нехай життя буде багатим, а душа – щасливою!

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З днем бухгалтера вітаю,

Рівноваги вам бажаю,

Хай в кишенях буде густо,

В гаманцях також не пусто,

У роботі все окей,

За що повага від людей!

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Вітаємо всіх бухгалтерів з професійним днем! Нехай на роботі ви й оперуєте числами, але в особистому житті бажаємо збитися з рахунку щасливих днів, радісних моментів і незабутніх відчуттів. Нехай в щоденній звітності всі біди, поганий настрій і злі наміри недругів будуть на нулі.

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Хай гроші самі рахуються,

А звіти самі друкуються.

Декларації самі дають звіти,

А прихильники дарують квіти.

Щоб важка ваша робота

Приємною була завжди.

І лиш велика банкнота

З вами перейшла на ти.

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Дату Міжнародного дня бухгалтера обрали невипадково. Саме 10 листопада у 1494 році італійський математик Лука Пачолі, один з основоположників сучасних принципів бухгалтерії, видав книгу під назвою Сума арифметики, геометрії, відносин та пропорції.

Згодом ця літературна праця стала настільною книгою всіх бухгалтерів. У ній було описано бухгалтерські ордери, системи щоденного зведення дебету і кредиту, обліку активів, пасивів, капіталу тощо.

До речі, бухгалтери України відзначають своє професійне свято двічі на рік – влітку (16 липня) та восени.