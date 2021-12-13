13 грудня православні віряни та греко-католики України відзначають День Андрія Первозванного. Це святий, який був першим апостолом із 12.

У 2021 році 13 грудня припадає на понеділок. Цього дня слід вітати не лише чоловіків на ім’я Андрій, а й усіх інших, бажаючи щастя, здоров’я та довгих років життя. Факти ICTV підготували привітання з Днем Андрія Первозванного у СМС.

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З днем Андрія Первозванного вас привітаю,

Здійснення бажання вам побажаю.

Щоб вашу домівку янгол беріг,

В здоров’ї і щасті був оберіг.

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Тільки щастя та добра,

В цей день бажаю вам тепла.

Хай здоров’я Андрій дарує,

Радість в кожній хаті хай панує.

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Хай принесе Святий Андрій

Здоров’я, сили та терпіння,

Щоб усі мрії збулися швидше,

Надії, плани та прагнення!

Бажаю вірити і любити,

Крокувати вперед своїм шляхом

І всім довкола добро дарувати,

І насолоджуватися кожним днем!

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Андрія Первозванного

Сьогодні прославляємо,

Андріям всім навколо

Ми щастя побажаємо.

Хай це ім’я сильне

Завжди вам допомагає,

А ангел перед вами

Хай щастя відкриває.

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З днем Андрія Первозванного

Ти вітаннячка приймай.

Хай Отець дарує щастя

Так, щоб лилось через край.

У День Андрія Первозванного прийнято ходити до храму на службу. Незаміжні дівчата в цей день моляться святому і просять його про дбайливих чоловіків та щасливе сімейне життя.

Молоді дівчата на Андрія Первозванного завжди гадають на нареченого.

Святий був першим, хто пішов за Ісусом, тому його прозвали Первозванним. Він бачив як Спасителя розіп’яли, також був свідком його воскресіння.

До того, як стати учнем Ісуса, Андрій був рибалкою, тому він вважається покровителем професій, пов’язаних із морем.