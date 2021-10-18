У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у всьому світі відзначатимуть Хеловін. Це незвичайне та містичне свято, головним символом якого є гарбуз.

Гарбуз символізує кінець збору врожаю, а вирізана страшна маска з гарбуза – злого духа. Вважається, що свічка, яка горить всередині відлякує нечисту силу.

Для того, щоб створити атмосферу свята та урізноманітніти своє дозвілля варто прикрасити гарбуз своїми руками. Тим більше, зараз є безліч креативних ідей для оформлення головного символа Хеловіна.

Найпопулярніший варіант – Джек-ліхтарик. Ви можете вирізати будь-яку гримасу з гарбуза, а свічка чи ліхтарик гармонійно доповнять святкову композицію.

Але якщо вам не подобаються моторошні гримаси, то з гарбуза можна зробити стильні світильники. Для цього просто виріжте круги або смужки на рівній відстані.

Якщо навичок поводження з ножем немає, варто обмежитися малюнками.

Гарбуз може стати справжнім полотном для творчості, оскільки ви можете розмалювати його у будь-які кольори. Тут все залежить від ваших вподобань та польоту фантазії.

Також дуже естетичний та святковий вигляд мають вази із гарбуза. Така композиція пасуватиме практично під будь-який інтер’єр та квіти.

Ще одна варіація декору – це гарбуз у пастельних відтінках. У такому амплуа головний символ Хеловін матиме досить цікавий та гармонійний вигляд. Купуйте кілька балончиків з фарбою і творіть.

Раніше ми писали, як вирізати гарбуз на Хеловін. Для цього вам знадобиться гарбуз середніх розмірів без видимих ​​пошкоджень, ніж та ложка. Також потрібно заздалегідь знайти кілька свічок, запальнички та сірники.