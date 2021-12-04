Новий рік — час щирих емоцій і щасливих моментів, які хочеться запам’ятати назавжди, і залишити у фотоальбомі, аби переглядати протягом року. Урізноманітнити новорічні фото можна за допомогою яскравої фотозони, тож ми вирішили поділитися ідеями щодо її створення своїми руками.

Головний символ 2022 року — Водяний Тигр, який полюбляє кольори, наближені до відтінків, що можна зустріти в природі. Не використовуйте занадто яскраві предмети для оздоблення фотозони на Новий рік 2022, щоб не розлютити царя звірів. Зверніть увагу на пастельні тони, а також на відтінки блакитного, зеленого, рожевого й пісочного кольорів, які вдало поєднуються зі сріблом і золотом.

До речі, у 2022 році вдалим рішенням буде фотозона чорного кольору у поєднанні зі срібними чи золотими повітряними кульками.

Камін завжди був символом зимового затишку й тепла, тож якщо ви його власник – вам неабияк пощастило! Для створення новорічної фотозони вам знадобиться лише прикрасити камін різноманітними кульками, свічками, додати святкові шкарпетки для подарунків і поставити поруч прикрашену ялинку з подарунками під нею.

Новий рік неможливо уявити без ялинки, тож чому б не створити її своїми руками для фотозони?

Для цього вам знадобляться:

Дерев’яні дошки

Картон

Гвіздки

Товсті нитки

Декор на ваш смак

Із картону чи дерев’яної дошки створіть основу для майбутньої ялинки та прикріпіть до неї під кутом тонкі дощечки. На них кріпимо вужчу основу. Продовжуємо зменшувати кут нахилу між дошками й основами, поки не отримаємо ялинку. Дошки можна прикрасити свічками, гірляндами, новорічними іграшками, штучним снігом або подарунковими коробками.

Ще один традиційний атрибут зимових свят — теплий плед. Створити фотозону з ним дуже просто: покладіть плед на крісло, поставте поруч прикрашену ялинку, додайте гарні подушки й подарункові коробки.

Паперова гірлянда перетворить будь-яку фотозону на справжній шедевр. Створити такий декор дуже просто, а результат виправдає всі очікування!

Вам знадобляться:

Міцні нитки

Папір або картон

Клей

Скотч

З паперу або картону вирізаємо різноманітні фігурки: кружечки, ялинки, зірочки, сніжинки. Вирізані елементи можна прикрасити блискітками, глітером чи паєтками.

Далі фігурки прикріплюємо до нитки за допомогою скотчу або клею та розвішуємо готову гірлянду.