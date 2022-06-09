9 червня щорічно святкують Міжнародний день друзів. Це неофіційне свято, проте воно варте уваги. До того ж воно популярне в багатьох країнах.

Мати справжнього друга – справжнє щастя. Це людина, з якою ти можеш поділитися потаємним, порадитися чи просто весело провести час. Як кажуть у народі – Друзі пізнаються у біді, і якщо у вас є такі, бережіть їх.

Мета свята – вкотре згадати про друзів, приділити їм увагу та сказати, наскільки вони важливі. Якщо не можете зробити цього особисто, вам допоможуть віршики та картинки. Факти ICTV підготували вітання з Міжнародним днем ​​друзів у СМС та листівках.

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Привітання з Міжнародним днем ​​друзів у СМС

***

Мій старий друг, в житті всяке буває,

Було багато різного в нас,

Але наша дружба міцна не зникає,

Скажу тобі чесно, без прикрас.

У день друзів бажаю тобі,

Щоб пам’ятав ти завжди про друга,

Удачі, щастя, посмішок у долі,

Прекрасних днів на дозвіллі.

***

З Днем друзів хочу привітати,

Це свято для всіх нас.

Дружбу світлу прославити,

Ту, що вилікує час.

Вам берегти друзів бажаю,

Ніколи не зраджувати,

Допомагати, любити і вірити,

Любити і розуміти.

***

День дружби святкує народ,

Весь світ одне одного вітає.

Нехай кожен дружбу береже,

І про друзів не забуває!

***

Я покластися на тебе у всьому можу завжди,

Ти мені нагадаєш, якщо щось забуваю,

З тобою ми дружимо вже багато років,

Я з Днем друзів тебе вітаю!

***

Мої друзі, я вітаю вас.

Дякую, що ви є на цьому світі.

Бажаю щастя, радості, добра.

І нехай попутний в життя буде вітер!

Привітання з Міжнародним днем друзів у листівках