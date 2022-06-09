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Дякую, що ти є! Привітання у СМС і листівках із Днем друзів

9 Червня 2022, 07:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дякую, що ти є! Привітання у СМС і листівках із Днем друзів

9 червня щорічно святкують Міжнародний день друзів. Це неофіційне свято, проте воно варте уваги. До того ж воно популярне в багатьох країнах.

Мати справжнього друга – справжнє щастя. Це людина, з якою ти можеш поділитися потаємним, порадитися чи просто весело провести час. Як кажуть у народі – Друзі пізнаються у біді, і якщо у вас є такі, бережіть їх.

Мета свята – вкотре згадати про друзів, приділити їм увагу та сказати, наскільки вони важливі. Якщо не можете зробити цього особисто, вам допоможуть віршики та картинки. Факти ICTV підготували вітання з Міжнародним днем ​​друзів у СМС та листівках.

Зараз дивляться

Привітання з Міжнародним днем ​​друзів у СМС

***

Мій старий друг, в житті всяке буває,
Було багато різного в нас,
Але наша дружба міцна не зникає,
Скажу тобі чесно, без прикрас.
У день друзів бажаю тобі,
Щоб пам’ятав ти завжди про друга,
Удачі, щастя, посмішок у долі,
Прекрасних днів на дозвіллі.

***

З Днем друзів хочу привітати,
Це свято для всіх нас.
Дружбу світлу прославити,
Ту, що вилікує час.
Вам берегти друзів бажаю,
Ніколи не зраджувати,
Допомагати, любити і вірити,
Любити і розуміти.

***

День дружби святкує народ,
Весь світ одне одного вітає.
Нехай кожен дружбу береже,
І про друзів не забуває!

***

Я покластися на тебе у всьому можу завжди,
Ти мені нагадаєш, якщо щось забуваю,
З тобою ми дружимо вже багато років,
Я з Днем друзів тебе вітаю!

***

Мої друзі, я вітаю вас.
Дякую, що ви є на цьому світі.
Бажаю щастя, радості, добра.
І нехай попутний в життя буде вітер!

Привітання з Міжнародним днем друзів у листівках

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