9 червня щорічно святкують Міжнародний день друзів. Це неофіційне свято, проте воно варте уваги. До того ж воно популярне в багатьох країнах.
Мати справжнього друга – справжнє щастя. Це людина, з якою ти можеш поділитися потаємним, порадитися чи просто весело провести час. Як кажуть у народі – Друзі пізнаються у біді, і якщо у вас є такі, бережіть їх.
Мета свята – вкотре згадати про друзів, приділити їм увагу та сказати, наскільки вони важливі. Якщо не можете зробити цього особисто, вам допоможуть віршики та картинки. Факти ICTV підготували вітання з Міжнародним днем друзів у СМС та листівках.
Привітання з Міжнародним днем друзів у СМС
***
Мій старий друг, в житті всяке буває,
Було багато різного в нас,
Але наша дружба міцна не зникає,
Скажу тобі чесно, без прикрас.
У день друзів бажаю тобі,
Щоб пам’ятав ти завжди про друга,
Удачі, щастя, посмішок у долі,
Прекрасних днів на дозвіллі.
***
З Днем друзів хочу привітати,
Це свято для всіх нас.
Дружбу світлу прославити,
Ту, що вилікує час.
Вам берегти друзів бажаю,
Ніколи не зраджувати,
Допомагати, любити і вірити,
Любити і розуміти.
***
День дружби святкує народ,
Весь світ одне одного вітає.
Нехай кожен дружбу береже,
І про друзів не забуває!
***
Я покластися на тебе у всьому можу завжди,
Ти мені нагадаєш, якщо щось забуваю,
З тобою ми дружимо вже багато років,
Я з Днем друзів тебе вітаю!
***
Мої друзі, я вітаю вас.
Дякую, що ви є на цьому світі.
Бажаю щастя, радості, добра.
І нехай попутний в життя буде вітер!
Привітання з Міжнародним днем друзів у листівках