У суботу, 30 квітня, в Україні відзначають День прикордонника. Сьогодні варто привітати всіх тих, хто охороняє кордони нашої Батьківщини та щодня відстоює її незалежність.
Із нагоди свята Факти ICTV зібрали найкращі привітання у прозі та віршах, а також підготували привітальні листівки.
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З Днем прикордонника тебе, солдате,
Мирного неба над головою!
Нехай твій край буде світом багатий,
А лихо пройде стороною.
Щастя, здоров’я, удачі, добра
І лише тихого кордону.
Нехай тебе зігріває завжди
Думка про світло у вікнах рідного дому!
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Я вітаю тебе і твоїх товаришів по службі з Днем прикордонника! Будьте завжди стійкими, сильними і витривалими, тому що ви нам потрібні! Ми говоримо величезне Дякую всім, хто щодня береже наш спокій!
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На кордонах, на заставах,
На далеких рубежах
Ваша важка праця, хлопці,
Охороняє нас весь час.
І в спеку, і в дощ, і в холод
Ви несете дозор свій
Ми бажаємо вам відваги
У вашій службі непростій!
Із Днем прикордонника вас!
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Військова служба – героїчна праця, а служба прикордонника – щоденний подвиг.
Ваше життя в постійній небезпеці, ваш рідний дім далеко, зустрічі з коханими людьми рідкісні і нетривалі. Ми вітаємо вас із вашим професійним святом. Бажаємо якнайменше небезпек, побільше зустрічей з рідним домом і близькими людьми!
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Знаю, ти не спиш,
На посту своєму стоїш.
Може злива ллє,
Служба все одно йде.
Хоч у спеку, хоч в холоди
Зосереджений і пильний ти завжди!
Ти – солдат, ти – прикордонник,
України справжній захисник!
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Привітання з Днем прикордонника у листівках
Зазначимо, що свято було встановлено згідно з указом президента від 27 квітня 2018 року з метою “вшанування мужності та героїзму захисників державного кордону України, враховуючи внесок прикордонників у боротьбу за незалежність України”.
Цей день був вибраний не випадково, він присвячений подіям кінця квітня 1918 року. Тоді під час російсько-української війни, армія УНР вийшла на кордон України та встановила на ньому державні символи.