У суботу, 30 квітня, в Україні відзначають День прикордонника. Сьогодні варто привітати всіх тих, хто охороняє кордони нашої Батьківщини та щодня відстоює її незалежність.

Із нагоди свята Факти ICTV зібрали найкращі привітання у прозі та віршах, а також підготували привітальні листівки.

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З Днем прикордонника тебе, солдате,

Мирного неба над головою!

Нехай твій край буде світом багатий,

А лихо пройде стороною.

Щастя, здоров’я, удачі, добра

І лише тихого кордону.

Нехай тебе зігріває завжди

Думка про світло у вікнах рідного дому!

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Я вітаю тебе і твоїх товаришів по службі з Днем прикордонника! Будьте завжди стійкими, сильними і витривалими, тому що ви нам потрібні! Ми говоримо величезне Дякую всім, хто щодня береже наш спокій!

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На кордонах, на заставах,

На далеких рубежах

Ваша важка праця, хлопці,

Охороняє нас весь час.

І в спеку, і в дощ, і в холод

Ви несете дозор свій

Ми бажаємо вам відваги

У вашій службі непростій!

Із Днем прикордонника вас!

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Військова служба – героїчна праця, а служба прикордонника – щоденний подвиг.

Ваше життя в постійній небезпеці, ваш рідний дім далеко, зустрічі з коханими людьми рідкісні і нетривалі. Ми вітаємо вас із вашим професійним святом. Бажаємо якнайменше небезпек, побільше зустрічей з рідним домом і близькими людьми!

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Знаю, ти не спиш,

На посту своєму стоїш.

Може злива ллє,

Служба все одно йде.

Хоч у спеку, хоч в холоди

Зосереджений і пильний ти завжди!

Ти – солдат, ти – прикордонник,

України справжній захисник!

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Привітання з Днем прикордонника у листівках

Зазначимо, що свято було встановлено згідно з указом президента від 27 квітня 2018 року з метою “вшанування мужності та героїзму захисників державного кордону України, враховуючи внесок прикордонників у боротьбу за незалежність України”.

Цей день був вибраний не випадково, він присвячений подіям кінця квітня 1918 року. Тоді під час російсько-української війни, армія УНР вийшла на кордон України та встановила на ньому державні символи.