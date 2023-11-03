Україна разом з усім християнським світом готується відзначати Різдво 25 грудня. Це повʼязано з переходом Православної церкви України на новий календар. Отже, Святвечір припадатиме на 24 грудня.

Невідʼємною складовою святкової атмосфери у ці дні є колядки. Саме час розібратися, якого числа потрібно йти колядувати у 2023 році. Факти ICTV отримали коментар від священника ПЦУ, ректора Відкритого православного університету Георгія Коваленка.

Коли колядують в Україні у 2023 році

Традиційно колядувати починаємо на Святвечір перед Різдвом, тобто 24 грудня. За однією з традицій, колядування триває до Водохреща, за іншою – аж до Стрітення.

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Готуватися до колядування можна впродовж всього Різдвяного посту.

– Якщо розглядати колядки не лише як піснеспіви, то фахові, церковні чи шкільні хори можуть готуватися у цей час до колядування. Це ж стосується і вертепу як театралізованого дійства. Піст – це час репетицій, – зазначив священнослужитель.

Розпочинати колядувати у 2023 році можна за вечірнім богослужінням – під час або після.

Як ПЦУ ставиться до традиції колядування

З історії відомо, що довгий період російська церква і Московський патріархат боролися з колядками, забороняли їх та винищували, зазначив Георгій Коваленко. Проте народну памʼять викорінити не вдалося, і люди досі їх співають.

– Це найяскравіший приклад того, як поєднується народне дохристиянське з християнським, – зазначив священник ПЦУ.

Зараз вже всі забули, хто такий Коляда, що дав назву піснеспівам, додає ректор православного університету. У давній українській традицій це було уособлення новорічного циклу. З часом колядки наповнилися християнськими різдвяними сенсами.

– Це приклад, коли просвіта вдягається в шати народної традиції і ця традиція не вмирає. Це теж ознака того, що ми є носіями і що традиція жива, – пояснив Георгій Коваленко.

Місце колядок в сучасній попкультурі

Зазвичай люди колядують, співаючи давніх та народних пісень. Утім багато українських виконавців мають у своєму творчому доробку власні різдвяні пісноспіви. Такі виступи, зокрема, робила Руслана, Плач Єремії та ТНМК. У світі теж чимало гуртів роблять колядки у власному стилі.

– У нас природньо співати колядки і в церкві, і поза нею на абсолютно світських майданчиках. Це говорить, що це жива традиція. На сьогодні колядка – це різдвяний піснеспів, який коротко в зрозумілій формі оповідає про Різдво і все, що з ним повʼязано, – додав Георгій Коваленко.

Тепер ви точно знатимете, якого числа колядують у 2023 році. Якщо ви ще не вивчили жодної колядки, саме час починати підготовку.