Раз на чотири роки у календарі зʼявляється додатковий день – 29 лютого. Такий рік ми називаємо високосним. Звідки взялася така назва, чому він настає, а також чи буде високосним 2024 рік – читайте в матеріалі Фактів. Life.

Що означає високосний рік

Це поняття увійшло до вжитку за часів правління давноримського імператора Юлія Цезаря. Так правитель хотів вирішити питання з неточністю календаря, яка виникала внаслідок розбіжностей у часі. Відомо, що для повного оберту навколо Сонця Землі потрібно 365 днів і 6 годин. Традиційний календар налічує лише 365 днів. За чотири роки між астрономічним і календарним роками – ціла доба різниці. Саме тому раз на чотири роки у кінці останнього місяця зими маємо плюс один день.

Скільки днів у високосному році

Кількість днів у високосному році налічує 366 – на один більше, ніж в інші роки. Без цього додаткового дня виходила плутанина з порами року.

Зараз дивляться

Свою назву високосний рік отримав від латинського слова bissextus, що означає другий шостий. Вона збігається з назвою цього дня у календарі, що його запровадив давноримський правитель.

Також є версія, що походження назви висококосний рік повʼязано з іменем християнського богослова та церковного діяча Касіяна Римлянина, якого вшановували саме 29 лютого.

2024 рік – високосний чи ні



Наступний 2024 рік буде високосним, адже попередні три до нього налічували 365 днів. Проте не обовʼязково згадувати, що було до, варто лише поділити дату року, який вас цікавить, на чотири. Якщо залишку не буде – рік високосний. Перевіримо: 2024 ділимо на 4 та маємо 506. Отже, наступний рік – високосний.

Це означає, що на лютий 2024-го прийдеться 29 днів. Сама ж дата 29 лютого випадає на четвер.

Що не можна робити у високосний рік

Із поняттям високосний рік повʼязано чимало забобонів і заборон. Навіть святий Касьян, якого вшановували 29 лютого, у народі мав упереджене ставлення. В переказах про нього згадували як про норовливу та не надто чуйну людину і навіть як про охоронця до входу у пекло.

Саме з високосним роком люди повʼязували виникнення усіляких катастроф і катаклізмів. Дійшло до того, що у цей рік намагалися не робити жодних починань, як-то операції з нерухомістю, переїзди, зміна роботи і започаткування бізнесу.

Також вважається, що у високосний рік не варто одружуватися й народжувати дітей. Утім, всі ці заборони та забобони не мають під собою жодного наукового обґрунтування. Якщо ж ми подивимося на світову історію, то стане ясно, що негаразди трапляються незалежно від того, який рік на календарі. Тому варто відкинути стереотипи та покладатися передусім на себе.