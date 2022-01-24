24 січня відзначають важливе свято – День зовнішньої розвідки України. Ця дата не є офіційним вихідним днем ​​і в 2022 році припадає на будній – понеділок.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем зовнішньої розвідки України в листівках.

Дата святкування Дня зовнішньої розвідки України встановлена невипадково. Саме 24 січня 1919 року в Українській Народній Республіці було створено перший підрозділ загальнодержавної розвідки.

Саме після цього в складі Політичного департаменту Директорії УНР розпочав роботу відділ закордонної інформації. Їхня мета полягала в проведенні розвідувальної роботи щодо ворогів, що активно діють проти УНР, а також країн, які були потенційними противниками.

Свято встановлено в 2018 році п’ятим президентом України Петром Порошенком. Мета свята – відродження національної розвідувальної ідентичності та започаткування сучасних традицій вшанування зовнішньої розвідки України.

Співробітники розвідувальних органів України роблять значний внесок у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, а також життя її громадян. Саме робота розвідників зміцнює обороноздатність держави.