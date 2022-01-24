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День зовнішньої розвідки України: привітання в листівках

24 Січня 2022, 06:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День зовнішньої розвідки України: привітання в листівках

24 січня відзначають важливе свято – День зовнішньої розвідки України. Ця дата не є офіційним вихідним днем ​​і в 2022 році припадає на будній – понеділок.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем зовнішньої розвідки України в листівках.

День зовнішньої розвідки Україїни

День зовнішньої розвідки Україїни

День зовнішньої розвідки Україїни

День зовнішньої розвідки Україїни

День зовнішньої розвідки Україїни

Дата святкування Дня зовнішньої розвідки України встановлена невипадково. Саме 24 січня 1919 року в Українській Народній Республіці було створено перший підрозділ загальнодержавної розвідки.

Саме після цього в складі Політичного департаменту Директорії УНР розпочав роботу відділ закордонної інформації. Їхня мета полягала в проведенні розвідувальної роботи щодо ворогів, що активно діють проти УНР, а також країн, які були потенційними противниками.

Свято встановлено в 2018 році п’ятим президентом України Петром Порошенком. Мета свята – відродження національної розвідувальної ідентичності та започаткування сучасних традицій вшанування зовнішньої розвідки України.

Співробітники розвідувальних органів України роблять значний внесок у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, а також життя її громадян. Саме робота розвідників зміцнює обороноздатність держави.

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