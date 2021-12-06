День Збройних сил України відзначають 6 грудня. Це свято на честь ЗСУ, і його заснували ще у 1993 році.

Цього дня варто привітати тих, хто служить чи служив у армії України. Саме ці професіонали своєї справи щодня захищають кордони України, відстоюючи цілісність території.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Збройних сил України у картинках, які порадують ваших рідних та близьких солдатів навіть на відстані. Теплі слова можуть мотивувати та надихати на подвиги.

Традиційно, до початку російсько-української війни, день ЗСУ відзначався урочистою церемонією покладання квітів до могили Невідомого солдата. Також у цей день проводили урочисті збори, церемонію вручення державних нагород та святковий концерт, а увечері – святковим феєрверком.

В останні роки проводиться літургія та вшановуються українські військові.

За даними щорічного рейтингу військової сили GFP, за 2021 рік армія України знаходиться на 25-му місці у світі бойової сили.

Наразі армія комплектується шляхом призову на термінову військову службу всіх чоловіків віком від 18 до 27 років. Також є можливість служити Україні на контрактних умовах.

Вже незабаром настане 2022 рік, і на українців чекає величезна кількість свят. Як і коли їх відзначатимуть в Україні — дивіться в офіційному календарі свят 2022 року від Фактів ICTV.