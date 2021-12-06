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День Збройних сил України: найкращі привітання у картинках

6 Грудня 2021, 06:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
ВСУ

День Збройних сил України відзначають 6 грудня. Це свято на честь ЗСУ, і його заснували ще у 1993 році.

Цього дня варто привітати тих, хто служить чи служив у армії України. Саме ці професіонали своєї справи щодня захищають кордони України, відстоюючи цілісність території.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Збройних сил України у картинках, які порадують ваших рідних та близьких солдатів навіть на відстані. Теплі слова можуть мотивувати та надихати на подвиги.

День ЗСУ

День ЗСУ

День ЗСУ

День ЗСУ

День ЗСУ

Традиційно, до початку російсько-української війни, день ЗСУ відзначався урочистою церемонією покладання квітів до могили Невідомого солдата. Також у цей день проводили урочисті збори, церемонію вручення державних нагород та святковий концерт, а увечері – святковим феєрверком.

В останні роки проводиться літургія та вшановуються українські військові.

За даними щорічного рейтингу військової сили GFP, за 2021 рік армія України знаходиться на 25-му місці у світі бойової сили.

Наразі армія комплектується шляхом призову на термінову військову службу всіх чоловіків віком від 18 до 27 років. Також є можливість служити Україні на контрактних умовах.

Вже незабаром настане 2022 рік, і на українців чекає величезна кількість свят. Як і коли їх відзначатимуть в Україні — дивіться в офіційному календарі свят 2022 року від Фактів ICTV.

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