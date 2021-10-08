День юриста в Україні відзначають щорічно 8 жовтня. Це свято у 2021 році припадає на п’ятницю.

Варто привітати всіх тих, хто присвятив своє життя юридичній діяльності — суддів, адвокатів, слідчих, прокурорів та юрисконсультів.

Їхні знання допомагають вершити правосуддя, караючи винних і захищати тих, хто потребує юридичної допомоги.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем юриста в картинках і СМС, які порадують всіх професійних діячів у сфері права навіть на відстані.

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На сторожі закону весь вік,

У складних і нелегких справах

Знайдете ви правильний хід,

Захистите завжди правих.

Вітаємо!

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Ви працюєте, юристи, непохитно,

Ви бережете честь своїх клієнтів,

Ви знаєте, як зробити все законно,

Юристи, ви гідні компліментів!

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Всіх юридичних моментів

Зобов’язаний ти канони знати,

В роботі – не до сентиментів, –

Ти повинен угоди оформляти.

І тому тобі бажаємо

Частіше все ж відпочивати,

Ми з днем юриста вітаємо,

Бажаємо далі процвітати!

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Ця поезія врочиста

Спеціально для юриста.

Громадянства два він має:

Дім з роботою єднає.

Там живе, а тут працює,

Кого хоч оподаткує!

Всі колеги Вам бажають:

Хай Вас люблять й поважають!

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Ти – юрист, і це значить,

Що сьогодні цей день твій!

Побажати хочу удачі і

Примножити досвід свій.

Клієнтів постійних,

Тільки вдалих справ,

Радості, добра і везіння,

Щоб збулося все, що забажав!

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З Днем юриста України

Шлю Вам щирі привітання.

У житті бажаю щастя,

У роботі — процвітання.

Щоби все завжди вдавалось

В справах вічних і щоденних,

Щоби доля Вам сприяла

У турботах всіх буденних.

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Офіційно вітати юристів в Україні почали з 1997 року, і дата 8 жовтня була обрана не просто так — вважається, що Ярослав Мудрий в 1016 році видав перший звід законів Київської Русі саме цього дня.

Головний символ свята — Феміда, давньогрецька богиня права і законного порядку. Легенди свідчать, що Зевс вершив правосуддя тільки в присутності доньки Урана.

Крім офіційного дня в Україні також існує і Міжнародне свято День юриста.

У США навпаки — такої урочистості не існує. Вони інтерпретують його інакше, відзначаючи День права з 1958 року. Свято на території країни припадає на 1 травня.