День юриста в Україні відзначають щорічно 8 жовтня. Це свято у 2021 році припадає на п’ятницю.
Варто привітати всіх тих, хто присвятив своє життя юридичній діяльності — суддів, адвокатів, слідчих, прокурорів та юрисконсультів.
Їхні знання допомагають вершити правосуддя, караючи винних і захищати тих, хто потребує юридичної допомоги.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем юриста в картинках і СМС, які порадують всіх професійних діячів у сфері права навіть на відстані.
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На сторожі закону весь вік,
У складних і нелегких справах
Знайдете ви правильний хід,
Захистите завжди правих.
Вітаємо!
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Ви працюєте, юристи, непохитно,
Ви бережете честь своїх клієнтів,
Ви знаєте, як зробити все законно,
Юристи, ви гідні компліментів!
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Всіх юридичних моментів
Зобов’язаний ти канони знати,
В роботі – не до сентиментів, –
Ти повинен угоди оформляти.
І тому тобі бажаємо
Частіше все ж відпочивати,
Ми з днем юриста вітаємо,
Бажаємо далі процвітати!
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Ця поезія врочиста
Спеціально для юриста.
Громадянства два він має:
Дім з роботою єднає.
Там живе, а тут працює,
Кого хоч оподаткує!
Всі колеги Вам бажають:
Хай Вас люблять й поважають!
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Ти – юрист, і це значить,
Що сьогодні цей день твій!
Побажати хочу удачі і
Примножити досвід свій.
Клієнтів постійних,
Тільки вдалих справ,
Радості, добра і везіння,
Щоб збулося все, що забажав!
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З Днем юриста України
Шлю Вам щирі привітання.
У житті бажаю щастя,
У роботі — процвітання.
Щоби все завжди вдавалось
В справах вічних і щоденних,
Щоби доля Вам сприяла
У турботах всіх буденних.
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Офіційно вітати юристів в Україні почали з 1997 року, і дата 8 жовтня була обрана не просто так — вважається, що Ярослав Мудрий в 1016 році видав перший звід законів Київської Русі саме цього дня.
Головний символ свята — Феміда, давньогрецька богиня права і законного порядку. Легенди свідчать, що Зевс вершив правосуддя тільки в присутності доньки Урана.
Крім офіційного дня в Україні також існує і Міжнародне свято День юриста.
У США навпаки — такої урочистості не існує. Вони інтерпретують його інакше, відзначаючи День права з 1958 року. Свято на території країни припадає на 1 травня.