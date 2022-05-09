День Європи країни ЄС відзначають щороку на знак миру та єдності.

Історично існує два Дні Європи. Перший був заснований на честь створення Ради Європи у 1949 році, його відзначають 5 травня.

Другий – 9 травня – на честь того, що у 1950 році країни-засновники вперше запропонували створити Європейський Союз.

День Європи — вихідний для співробітників установ Європейського Союзу. У цей день інститути ЄС відкривають свої двері для громадськості – всі охочі можуть відвідати місця, де ухвалюють найважливіші рішення. Багато з них організовують пам’ятні заходи, щоб вшанувати історичне значення дати.

Вулиці міст прикрашають прапором Європейського Союзу, а громадяни носять футболки та тематичні значки.

Святкування 5 травня носить більше інформаційний характер, тоді як 9 травня святкують з особливим розмахом.

День Європи в Україні

День Європи в Україні відзначають щороку у третю суботу травня, у 2022 році це буде 21 травня.

Свято встановили указом від 2003 року, враховуючи стратегічний курс України на євроінтеграцію.

18 квітня 2022 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо відзначення Дня Європи щороку 9 травня, одночасно з державами ЄС.