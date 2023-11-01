Традиційно 1 листопада відзначається День усіх святих. У католицькому календарі це свято має найвищий ранг, тому сьогодні всі віряни повинні неодмінно відвідати месу.

Також на День усіх святих заведено вшановувати пам’ять померлих родичів.

День усіх святих – історія свята

Історія виникнення свята має язичницькі корені. Спочатку День усіх святих відзначався 13 травня – на згадку про освячення папою Боніфацієм IV язичницького храму Пантеону в 609 або 610 році.

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Однак у VIII столітті 1 листопада папа Григорій III освятив одну з капел собору святого Петра на честь усіх святих і змінив дату свята.

Сто років потому папа Григорій IV постановив, що католики повинні святкувати День усіх святих 1 листопада.

Вважається, що ця дата була обрана невипадково, оскільки 1 листопада кельти відзначали свято Самайн, яке було пов’язане із вшануванням померлих.

У низці країн світу католицький День усіх святих є офіційним вихідним днем на загальнодержавному рівні.

Привітання з Днем усіх святих

Вітаю з Днем усіх святих і бажаю, щоб твій ангел тебе оберігав від усіх негараздів. Щоб святі лики і яскраве полум’я свічок осяяли твоє життя благодаттю, щоб твоє щастя було не по зубах темним силам, щоб твоє серце згадало самовіддані вчинки всіх святих і направило тебе на шлях благодіянь і добра.

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Вітаю з Днем усіх святих! Бажаю, щоб життя було світлим, благополучним, щасливим та успішним. Бажаю втіхи для душі, чуйності серця, доброти і миру, добра і ласки, міцного здоров’я і надії на краще.

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З Днем усіх святих вас вітаємо!

Любові та миру бажаємо.

Нехай у небо ангели летять,

А всі святі вас оберігають.

Нехай радість цей день несе,

Нехай вам завжди в усьому щастить.

У душі спокою вам, тепла,

І в серці нехай завжди буде доброта!

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У День всіх святих бажаю тобі міцної істинної віри, довгих років життя, добробуту, достатку та добрих людей поруч. Нехай бережуть тебе ангели від гріха та спокуси. Зі святом!

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Бажаю в День усіх святих миру та добробуту! Нехай ангели оберігають ваш дім, а зло ніколи не переступає поріг. Бажаю міцного здоров’я та довгих років життя вам та вашим рідним.