День тренера в Україні відзначають 19 липня. Цьогоріч ми святкуємо його вдруге.
Робота тренера дуже важлива та важка. Тренер не тільки допомагає позбутися зайвої ваги та привести тіло до ладу, а також робить величезний внесок у розвиток нашої країни, виховуючи спортсменів, які прославляють Україну.
Найкращі привітання у листівках і СМС з Днем тренера підготували Факти ICTV.
Привітання з Днем тренера в листівках
Привітання з Днем тренера в СМС
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Дякую Вам за всі перемоги,
За солодку мить на п’єдесталі,
За те, що ви зі мною поруч
І в мить тріумфу і в спортзалі.
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Дякую, тренер, за підтримку,
За силу духу, доброту,
За те, що в чистому небі
Мою запалили для всіх зірку.
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Ми з вами скрізь і всюди
Тренуємо організм,
Штанги, поручні, розминки,
Ви для нас ідеаліст.
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Хто привчить до дисципліни,
Дасть детальний інструктаж?
Найсміливіший, найсильніший,
Найкращий тренер наш!
Вітаємо з Днем тренера вас,
І бажаємо здоров’я і часу!
Творчого натхнення,
І яскравого повсякдення.
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У свято чесно обіцяємо,
Що і ми не підкачаємо!
Тренера не підведемо
І рекорди всі поб’ємо!