День тренера в Україні відзначають 19 липня. Цьогоріч ми святкуємо його вдруге.

Робота тренера дуже важлива та важка. Тренер не тільки допомагає позбутися зайвої ваги та привести тіло до ладу, а також робить величезний внесок у розвиток нашої країни, виховуючи спортсменів, які прославляють Україну.

Найкращі привітання у листівках і СМС з Днем тренера підготували Факти ICTV.

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Привітання з Днем тренера в листівках

Привітання з Днем тренера в СМС

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Дякую Вам за всі перемоги,

За солодку мить на п’єдесталі,

За те, що ви зі мною поруч

І в мить тріумфу і в спортзалі.

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Дякую, тренер, за підтримку,

За силу духу, доброту,

За те, що в чистому небі

Мою запалили для всіх зірку.

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Ми з вами скрізь і всюди

Тренуємо організм,

Штанги, поручні, розминки,

Ви для нас ідеаліст.

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Хто привчить до дисципліни,

Дасть детальний інструктаж?

Найсміливіший, найсильніший,

Найкращий тренер наш!

Вітаємо з Днем тренера вас,

І бажаємо здоров’я і часу!

Творчого натхнення,

І яскравого повсякдення.

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У свято чесно обіцяємо,

Що і ми не підкачаємо!

Тренера не підведемо

І рекорди всі поб’ємо!