День Святої Варвари щорічно відзначають 17 грудня – перед Днем Сави й Святого Миколая. Саме час згадати історію свята, а також особливості та прикмети, які наші предки передавали з покоління до покоління.

Історія свята

Відомо, що Свята Варвара народилася на сході Римської імперії у багатій язичницькій родині. Її батько хотів продовжити у ній цю віру, але вона прийняла християнство. Через це її тримали під замком, а потім – у в’язниці. Від віри в Бога Варвара так і не відмовилася, навіть на тлі тортур та смертному вироку. Вона померла від руки свого батька, а її мощі перенесли до Києва до Золотоверхого Михайлівського монастиря.

Відомо, що наші предки дуже шанували її дії. Ікони Святої Варвари були у багатьох будинках.

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Традиції свята

Багато жінок і гірників моляться і просять заступництва Варвару. Втім, саме свято в Україні відзначають лише жінки. Часто господині готують вареники з сиром, а також додають борошно в начинку. Який хлопець витягне незвичайні ласощі – того й дратуватимуть деякий час. Нерідко зрізали вишневі гілки, а потім ставили у воду. Якщо навесні гілка розквітала – значить скоро буде весілля.

Прикмети свята

Якщо на вулиці сильний мороз, то нескоро піде.

Якщо захід сонця яскравий і насичений, то погода буде безхмарною.

Напередодні дня Варвари багато зірок на небі – чекайте на холоди. Якщо хмари закрили зірки – буде тепло.

Тепла погода у день святої Варвари обіцяла добрий урожай льону.

Грудень іде на повний хід, і саме час розпланувати свята на початок 2023 року. Календар свят січня 2023 року допоможе зустріти важливі дні у колі близьких, а також привітати друзів і важливих у житті людей.