День Святой Варвары ежегодно отмечают 17 декабря — прямо перед Днем Саввы и Святого Николая. Самое время вспомнить историю праздника, а также особенности и приметы, которые наши предки передавали из поколения в поколение.

История праздника

Известно, что Святая Варвара родилась на востоке Римской империи в богатой языческой семье. Ее отец хотел продолжить в ней эту веру, но она приняла христианство. Из-за этого ее держали взаперти в замке, а после — в тюрьме. От веры в Бога Варвара так и не отказалась, даже на фоне пыток и смертном приговоре. Она умерла от руки собственного отца, а ее мощи перенесли в Киев в Златоверхий Михайловский монастырь.

Известно, что наши предки очень почитали ее деяния. Иконы Святой Варвары были во многих домах.

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Традиции праздника

Многие женщины и горняки молятся и просят о заступничестве Варвару. Впрочем, сам праздник в Украине отмечают только женщины. Часто хозяйки готовят вареники из сыром, а также добавляют в начинку муку. Какой парень вытащит необычное лакомство — того и будут дразнить некоторое время. Нередко срезали и вишневые ветки, а затем ставили в воду. Если к весне ветка расцветала — значит скоро будет свадьба.

Приметы праздника

Если на улице сильный мороз, то нескоро уйдет.

Если закат яркий и насыщенный, то погода будет безоблачной.

Накануне дня Варвары много звезд на небе – ждите холодов. Если тучи закрыли звезды — будет тепло.

Теплая погода в день святой Варвары обещала хороший урожай льна.

Декабрь идет полным ходом, и самое время распланировать праздники на начало 2023 года. Календарь праздников января 2023 поможет встретить важные дни в кругу близких, а также поздравить друзей и важных в жизни людей.