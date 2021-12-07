Щороку 7 грудня віряни вшановують пам’ять великомучениці Катерини. Також у цей день відзначають свої іменини усі жінки, які мають ім’я Катерина.

Вважається, що свята Катерина – покровителька вчителів, учених та жінок.

Привітання у листівках із Днем святої Катерини

Привітання у СМС із Днем святої Катерини

У Катрусі сьогодні іменини,

А це значить — будемо вітати,

Любові і щастя вічні картини

Нехай доля навчить малювати.

А я тобі бажаю море сміху,

Вагон любові і щастя океан,

У всіх справах удачі і успіху,

Щоб гнучкий був завжди твій стрункий стан!

*****

З іменинами, Катюша, вітаю!

Здійснення мрії твоєї бажаю,

Хай любов серце наповняє,

А обличчя усмішкою сяє!

*****

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Каті нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

Історія Катерини

Ще у IV столітті Катерина прийняла мученицьку смерть. У Олександрії часто робили жертвопринесення язичницьким богам, на яких був присутній імператор Максиміан. Якось у жертву богам там приносили тварин та сповідників християнства. Катерина заступилася за них. Імператор наказав відправити до неї п’ятдесят досвідчених мужів імперії, щоб ті переконали її. Однак у них нічого не вийшло. Ба більше, Катерина їх обернула до християнства.

Вчені, за наказом імператора, були кинуті в багаття, а сама свята повинна була бути віддана колесуванню. Коли Катерина підійшла до цього знаряддя, ангел розбив його на тріски. Тоді Катерина, підійшовши до місця страти, сама поклала голову під меч ката, молячись за всіх людей. За переказами, із її рани замість крові витекло молоко.