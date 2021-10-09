День рієлтора в Україні: привітання в картинках і СМС

День рієлтора в Україні відзначають щорічно 9 жовтня. Це свято у 2021 році припадає на суботу, і воно зазвичай йде відразу за Днем юриста, який відзначається 8 жовтня.
Варто привітати тих, хто присвятив своє життя допомозі в купівлі або продажу нерухомості.
Ці люди завжди знайдуть потрібний варіант для клієнта, ґрунтуючись на його побажаннях і можливостях.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем рієлтора в картинках і СМС, які порадують експертів в області продажу і купівлі нерухомості навіть на відстані.
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Бажаємо вигідних пропозицій і угод
Адже в майні Ви неодмінно аси.
Нехай збувається все те, що хотілося
Бажаємо днів Вам барвистих і ясних!
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Допоможе здати, купити, продати квартиру,
А, може, офіс або навіть цілий дім!
Рієлтор найкращий в цьому світі,
Тобі успіхів побажати хочу у всім:
Вдалих угод, прибутку значного,
Клієнтів буде хай завжди, хоч відбавляй!
Бажаю грошей, щоб на все тобі вистачало,
І перетворилося твоє життя у квітучий рай!
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У День рієлтора бажаю,
Щоб бізнес процвітав!
Щоб, квартири продаючи,
Ти сам багатшим став!
Щоб завжди без зволікання
Здійснювалися всі мрії!
Добробуту, достатку і везіння!
Будь здоровим і веселим ти!
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Вітаю всіх рієлторів! Бажаю багато хороших продажів, бажаю займати велику нішу на великому ринку. Нехай справи йдуть в гору, нехай натхнення буде крилами за спиною, а відмінна комунікабельність, добра посмішка і порядність стануть гарантом стабільного прибутку!
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З Днем рієлтора! Нехай кожен день буде успішною операцією, вигідною пропозицією, суцільною удачею. Бажаю високої репутації та постійного попиту в рієлторській діяльності, а також гармонії та матеріального достатку в особистому житті.
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Рієлтори, з професійним святом! Всім адекватних продавців і покупців, орендарів та орендодавців, а решту зробить ваш професіоналізм!
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І хоча свято неофіційне, вітати рієлторів в Україні почали з 1999 року. Зазвичай в агентствах нерухомості цей день відзначається гучним корпоративом, а керівництво нерідко нагороджує тих рієлторів, які змогли довести до кінця велику угоду, або ж зуміли продати або здати в оренду величезну кількість об’єктів.
Якщо винуватець урочистості для вас дуже важливий — саме час зробити невеликий презент. Це може бути невелика статуетка, або навіть картина. Через специфіку роботи, рієлтор часто їсть не у своєму офісі — відмінна можливість подарувати термос для кави, який завжди буде під рукою.
Жовтень порадує українців величезною кількістю свят. Наприклад, 14 жовтня вся країна відзначатиме Покрову Пресвятої Богородиці, а також День захисників і захисниць України. Так, 14, 15, 16 і 17 жовтня будуть вихідними днями.
Ознайомитися з календарем свят на жовтень 2021 можна в матеріалі Фактів ICTV.